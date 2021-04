Attilio Degioanni, presidente provinciale dell’Us Acli di Cuneo, ora membro della presidenza nazionale

CUNEO CRONACA - Si è svolto il primo consiglio nazionale dell’Unione sportiva Acli, a seguito del congresso nazionale, e il presidente provinciale Us Acli di Cuneo, Attilio Degioanni ed è stato eletto membro della presidenza nazionale per il prossimo quadriennio, con delega alle politiche d'inclusione dei soggetti fragili.

Oltre a questo prestigioso incarico, Degioanni è anche stato scelto come vice presidente regionale dell’Us Acli Piemonte.

“Innanzitutto voglio ringraziare il presidente Lingua e tutta la presidenza delle Acli di Cuneo che mi hanno proposto per questo incarico, e naturalmente il presidente nazionale dell’Us Acli, Damiano Lembo, per la fiducia che ha in me. Sicuramente la delega che mi è stata affidata è molto importante e spazia dalla disabilità all’inclusione degli immigrati, ai disagi sociali ecc. Io credo che lo sport sia un veicolo importante per l’inclusione sociale e possa aiutare là dove ci sono dei disagi. Cercherò di affrontare il mio compito con impegno e dedizione anche se sono consapevole delle difficoltà che incontrerò sul mio cammino, perché la materia è molto delicata e resa ancora più difficile dalla pandemia in corso, però credo molto nella squadra di cui faccio parte e sono sicuro che mi sarà di aiuto”.

“La presenza di Attilio in presidenza nazionale dell'Us Acli - dice il presidente provinciale Acli di Cuneo, Elio Lingua - è un riconoscimento importante e siamo sicuri che la nostra provincia sia di nuovo ben rappresentata. Ad Attilio vanno i nostri complimenti e i migliori auguri di buon lavoro e a Franco Via, componente uscente della presidenza nazionale, il grazie per il lavoro svolto finora”.