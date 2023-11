ATLETICA/ Trofeo di marcia: Gabriele Simone e Claudia Borello in rappresentativa a Finale Ligure

SERGIO RIZZO - Sul circuito cittadino di Finale Ligure si è svolta la II edizione del Trofeo di Marcia “Città di Finale Ligure”: un quadrangolare per rappresentative regionali (Lombardia, Toscana, Piemonte e Liguria) open. A difendere i colori del Piemonte (3° nella classifica finale), dopo aver già vestito la maglia ai campionati italiani di Alessandria quindici giorni fa, sono stati Simone Gabriele e Claudia Borello, convocati dalla direzione tecnica regionale.

Buone le prove dei due con Gabriele 9° in 11”59 sui 2 km ragazzi e Claudia nella stessa posizione in 29’00” sulla 5 km allieve (in gara anche Marcella Forni). Tra le cadette si segnala l’ottima Emma Battaglio sui 3 km, decima, con il crono di 17’17” che polverizza il suo precedente tempo su pista (18’51”). Hanno esordito su strada anche due atlete della categoria ragazze: Farah Merzouki (12’24” sui 2 km) e Agnese Prette (13’29”) con il “piccolo” Lorenzo Murizzasco impegnato nei 1000 metri riservati agli esordienti dove è giunto terzo.

Soddisfatta Elisa Rigaudo che ha seguito gli atleti nella trasferta ligure, e altrettanto soddisfatti i dirigenti monregalesi per i frutti che questa collaborazione tecnica, peraltro premiata anche dal Bando Fidal di Sviluppo del Talento Pi.Sta. Il presidente Boselli: “I sette atleti in gara in una specialità difficile come la marcia, sono un risultato che certifica la bontà del lavoro svolto da Elisa e dai tecnici per creare e coltivare un settore che in passato ci ha regalato tante soddisfazioni e che ci auguriamo possa darcene in futuro".

Dodicesima edizione per la RunRivieraRun HalfMarathon “La Regina”, la mezza maratona con partenza dal Finale Ligure e arrivo alla Marina di Loano, passaggi per tutti i borghi rivieraschi: Finalmarina, Finalpia, Finalborgo, Varigotti, Borgio Verezzi e Pietra Ligure. Gli oltre 700 podisti iscritti sono partiti dalla via Aurelia per darsi battaglia sui 21,097 chilometri caratterizzati da percorso ondulato e quindi non particolarmente veloce. Altro centinaio hanno preso parte alle non competitive di otto chilometri e alla “Regina” Relay Half Marathon. Tra i protagonisti della gara c’è stato anche Davide Fia, che conferma il suo buon momento di forma, facendo gara di testa nel gruppetto inseguitori. Per Davide una grande prova chiusa di carattere con 1h18’28” che lo colloca al 12° posto assoluto e 5° di categoria tra gli SM40. La vittoria maschile è andata al keniano Patrick Mutunga in 1h06”44, mentre tra le donne, 1ª la connazionale Nacy Kerubo in 1h19’10”. Buona prestazione di squadra per l’Atletica Mondovì Acqua S. Bernardo che ha schierato altri quattro atleti al via: Andrea Borello in 1h30’32” (89°, 20° SM40), Lorenzo Rossi (209° in 1h37’18”) e Simone Papaleo 214° in 1h40’27”.

Ancora una prestazione di rilievo per Eugenio Bonelli, domenica 29 al “Trail del Monte Castro”, una “maratona” di montagna lunga 44 KM con quasi 2000 metri di dislivello sulle alture di Andorno Micca in provincia di Biella. Il vicese si è piazzato al 18° posto assoluto in 4h34’14. Presso la pista di atletica “Fantoni Bonino” nelle giornate di martedì e giovedì dalle ore 18, proseguono gli allenamenti di squadra per gli atleti Master over 35. Per coloro che vogliono iniziare, raccogliere nuove sfide, correre in compagnia oppure migliorare i propri risultati affinando la tecnica e seguendo tabelle di allenamento personalizzate, possono fare riferimento all’Asd Atletica Mondovì – Acqua S. Bernardo.

Per tutti i nuovi tesserati sarà attiva una promozione grazie alla quale i mesi di novembre e dicembre saranno “omaggiati” nella quota tesseramento più pista anno 2024. Per info segreteria@atleticamondovi.net oppure 0174.33.92.55.

Sergio Rizzo