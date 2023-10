ATLETICA/ Trionfo di Mattia Galliano alla Strafossano e successo etiope a Vado Ligure

SERGIO RIZZO - Si è svolta a Fossano la 20esima edizione della Strafossano, corsa su strada di 9,5 km omologati, prova compresa nel calendario del Corri Piemonte con al via oltre 200 atleti.

La vittoria assoluta maschile è andata Mattia Galliano in 30’48” davanti a Simone Peyracchia della Podistica Valle Varaita in 32’10. Primo della canotte rosse è Francesco Peyrone 47° in 38’32”, seguito da Luca Cardone 130° in 33’39” e Paolo Taricco in 46’03”.

Bene le donne, con un quinto posto assoluto per la carruccese Shara Giuliano in 42’12”, con Graziella Venezia che fa sua la gara delle SF60 in 45’20”. A Vado Ligure Davide Fia terzo di categoria.

Dominio etiope doveva essere e così è stato alla 10 di Vado e Quiliano, la sfida sui 10 km certificati di Vado Ligure (Sv) inserita nel calendario nazionale Fidal. 243 i classificati per la 9ª edizione che ha visto cadere i primati della corsa, per merito di Likneh Hunegnaw Amensissa vincitore in 31’28”.

Molto Bene Davide Fia per l’Atletica Mondovì che ha completato la sua gara in 35’35” crono che gli è valso il 17° posto assoluto e il terzo di categoria SM40. Poco più dietro il cebano Andrea Borello in 39’43”.

Sergio Rizzo