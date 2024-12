ATLETICA/ "Trail del Ciapè", quinto posto per Sara Bracco

SERGIO RIZZO - Buona prova dei portacolori dell’Atletica Mondovì Acqua S. Bernardo impegnati domenica 8 dicembre al “Trail del Ciapà” nell’entroterra di Cervo. Accompagnati da un vento gelido, gli atleti del “lungo” hanno percorso 30 km con 1.200 metri di dislivello positivo: Sara Bracco ha concluso al 5° posto tra le donne in 2h59’14” a 19’14” dalla vincitrice e specialista di corsa in montagna Camilla Magliano e a poco meno di 8’ dal podio.

Sul medio di 21 km con 800 m. di dislivello, decima tra le donne Roberta Biga che ha completato la sua fatica in 2h39’19”.

Oltre 200 gli iscritti domenica 8 dicembre alla “Spotorno Run” una competitiva di 10 km corsa su un anello di 5 km tra il lungomare e il centro del paese. La gara è stata vinta dal francese Julien Gueydon in 32’38”.

Atletica Mondovì – Acqua S. Bernardo presente con Simone Papaleo 85° e 7° Sm50 in 42’45”, Paolo Taricco 4° Sm65 in 47’29” ed Agnese Pizzorno 5ª Sf35 in 54’46”.

Bella prestazione per Shara Giuliano, dell’Atletica e Triatletica Mondovì, che nel tradizionale duathlon di Natale, organizzato dal Gs Passatore di Cuneo, si è tolta la soddisfazione di salire sul gradino più alto del podio tra le donne. Ottime le due prove di corsa (4 e 2 km con in mezzo 11 km di sterrato da affrontare in Mtb) per il finale di 55’30”8.

Grande partecipazione che ha coinvolto ciclisti, podisti, triatleti, sia in staffetta che come individualisti. Da segnalare anche la partecipazione della campionessa italiana dei 10 mila metri e azzurra Anna Arnaudo.

Sergio Rizzo