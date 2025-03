ATLETICA/ Successi al Trofeo di marcia "Città di Finale Ligure" e alla 9 Miglia di Bra

SERGIO RIZZO - Sul circuito cittadino di Finale Ligure, nella mattinata di domenica 9 marzo si è svolta la IV edizione del Trofeo di Marcia “Città di Finale Ligure”: un quadrangolare per rappresentative regionali: Lombardia, Toscana, Piemonte e Liguria open.

A difendere i colori del Piemonte, 2° nella classifica finale, Emma Battaglio alla sua quarta maglia, assieme ai compagni di squadra Giancarlo Forni e Carolina Ribezzo, entrambi alla loro prima convocazione da parte della direzione tecnica regionale.

Buone le prove dei tre con la Battaglio finita 7ª in 27”16 dopo aver provato per buona parte a fare gara di testa sui 5 km. Allieve e Carolina Ribezzo nella stessa posizione nei 3 km Cadette (15’46”). Molto bene anche Giancarlo Forni in grande progresso, 6° tra i Cadetti in 27’15”.

Per i colori monregalesi hanno preso parte alla gara Gabriele Simone (12° in 29’09” cadetti), Farah Merzouki (22ª cadette in 20’34”), Marcella Forni (buona 9ª assoluta 30’28”).

Da segnalare l’esordio in una gara di marcia per Aurelio Forni con un bel 12° in 11’47” subito davanti al compagno Lorenzo Murisasco 12’39” e per Letizia Comino che ha completato la prova dei 2 km ragazze in 16’06”.

Assente dell’ultimo minuto, la favorita della gara femminile, Vittoria Bollano in fase di preparazione per la 20 km dei Campionati Italiani programmati a fine mese.

Il presidente Boselli dice: “I tanti atleti in gara oggi tra convocati in rappresentativa e individualisti in una specialità difficile come la marcia, sono frutto del grande lavoro svolto dal nostro tecnico Elisa Rigaudo, a cui ci stringiamo in questo momento difficile, in questi anni, in cui è riuscita a creare e coltivare, con il supporto dell’aiuto tecnico Valeria Biga, un settore che in passato ci ha regalato tante soddisfazioni.”

Domenica 9 marzo, sulle strade di Bra, si è svolta l’edizione 2025 della “9 Miglia” organizzata come di consueto dalla società Avis Bra Gas. Gli atleti si sono dati battaglia sul classico tracciato di 15,4 km per arrivare al traguardo posto in corso Garibaldi.

Tra gli assoluti maschili la vittoria è andata al valdostano specialista di corsa in montagna Xavier Chevrier che ha fatto fermare i cronometri su 46’16”, davanti al cussino Francesco Breusa (47’51”) a certificare un parterre super qualificato per questa corsa che riesce sempre ad attirare atleti di prima fascia.

Per l’Atletica Mondovì Acqua S. Bernardo in 12 si sono presentati ai nastri di partenza. Il migliore è stato il giovane Michele Aimo che ha concluso la sua fatica in 51’20”, togliendo oltre 3 minuti rispetto al crono dello scorso anno, tempo che lo colloca al 10° posto assoluto: primo tra le promesse.

Molto bene anche il master Sm45 Flavio Di Bartolomeo 49° in 56’12” e il garessino Matteo Cafiero 57’07” seguito dal compagno di allenamento Federico Rosso 57’31” e Mario Gazzola in 1h0’22”, poi Simone Papaleo,1h06’32”, Enrico Manera in 1h10’45” e Giuseppe Mantovani 1h19’22”.

Tra le donne, Graziella Venezia ancora una volta prima tra le Sf60 in 1h15’92”, davanti alla compagna di squadra Adriana Sciola seconda in 1h17’15”.

Da segnalare Marta Zavattaro, all’esordio con la canotta rossa, la più veloce delle monregalesi in 1h12’46 e Monica Mantovani che dopo tanti anni torna a gareggiare con i colori della sua squadra giovanile: per lei 1h18’41”.

Ottima prestazione per Luca Mondino in occasione della 21 km “Run for Life” 2025 corsa domenica nove marzo nel parco dell’Autodromo di Monza sul tracciato disegnato sul circuito (vecchio e nuovo) dell’autodromo lombardo.

Gara conclusa all’11° posto assoluto e al primo posto della categoria Sm35 con il tempo di 1h17’01”, crono che per il roccadebaldese rappresenta il migliore in carriera.

Sergio Rizzo