ATLETICA/ Roata Chiusani: weekend di successi tra pista, montagna e trail

CUNEO CRONACA - Numerosi Personali Best e risultati di prestigio per gli atleti Allievi e Assoluti, in gara ai CDS di Alessandria Sabato 17 e Domenica 18 Maggio.

Nella giornata di sabato:

-PB nel getto del peso per Giorgia Lamberti con 8,13m

- PB in 7'16"40 per Matteo Falco all'esordio nei 2000 siepi

- PB nei 1500m in 4'26"59 per Davide Dutto

- PB nel disco JM con 26,52m per Mattia Bono.

Nella giornata di domenica:

- PB nel Giavellotto con 31,72m per Eleonora Blengino

- negli 800m personale di Francesco Gollè in 1'58.84 e di Davide Dutto in 2'09.24.

- nel disco JF bene Hankpada Esdolotye jea con 37,93m in una gara condizionata dal forte vento

- Nei 100 e 200m femminili bene Irene Giraudo e Denise Allena.

- Buona prova di Anna Lingua, 3,93m nel salto in lungo.

Ad accompagnare il Tecnico Augusto Griseri

MEETING DI BRA 5° Trofeo Attilio Bravi.

Buone prove e numerosi personali per i nostri portacolori i portacolori dell’Atletica Roata Chiusani della categoria Cadetti/e imoegnati in pista a Bra, Sabato 17 Maggio.

-Nella prova sugli 80m Alice Martinengo è 13a con il nuovo PB di11"08, bene Martina Cavallo 22a in 11"37, Mariasole Bernardi 24a al PB in 11'46, Cloe Ceraso in 11"53 e Anita Maiorano che si migliora in 11.55.

-Negli 80m cadetti bene Giovanni Beltritti eFilippo Boi.

-Nel salto in lungo 2a piazza e nuovo personale con la misura di 5,03m perAnnalisa Magliano.

Al personale anche Alice Martinengo 7a con 4,51m, Giulia Tassone con 4,41m, Rolando Maya con 4,31, Mariasole Bernardi con 4,10m, Filippo Boi con 5,49m

-Nel getto del peso si migliora Anita Maiorano con 6,85m, Giada Verra lancia a 6,34m

-Nei 300 metri bene Annalisa Magliano in 45"34, Martina Cavallo in 48"31, Giovanni Beltritti in 40"99 eMatteo Brignone 42"57.

Buone prove per Marianna Volante, Carlotta Bonollo, Gabriella Pilogallo.

Ad accompagnare i Tecnici Francesca Armando ed Eleonora Lingua.

IL ROATA AI CAMPIONATI ITALIANI DI CORSA IN MONTAGNA DI CORTENOVA

Buoni risultati per gli Atleti roatesi della categoria Allievi, impegnati Domenica 18 Maggio a Cortenova ai Campionati Italiani di Corsa in montagna. Ottavo posto per Ludovico Trincheri, che completa il percorso di 4,5km in 20’33, bene Andrea Mandrile 33°in 23’16 e Leonardo Morello, al traguardo in 25’26.

Dopo la Fase 1 dei CDS, grazie ai risultati dei suoi portacolori l’Atletica Roata Chiusani è 6a nelle Classifiche di Società

LE GARE DEI MASTER

-I 5000 DI TRINO

Terzo posto assoluto per Sarah Aimée L'Epée, a rappresentare l’Atletica Roata Chiusani alla 4a Edizione de I 5000 di Trino Vercellese, in scena Venerdì 16 Maggio.

Sarah chiude la prova in 17'39" siglando il nuovo Personal Best sulla distanza.

-1° MIGLIO DELLA PELLERINA

Due secondi posti in categoria per i Master roatesi, in gara sui 1609,34m della 1a Edizione del Miglio della Pellerina, prima prova del Trofeo Miglio Piemonte 2025, disputatosi Mercoledì 14 Maggio.

Guido Castellino è secondo SM65 in 5'52", secondo gradino del podio SF55 per Silvia Di Salvo in 7'03".

-STAFFETTA DUE CASTELLI – CHIUSA PESIO

Titolo provinciale categoria M1 di corsa in montagna a staffetta per la formazione composta da Enrico Aimar ed Enrico Chiapello.

I portacolori roatesi chiudono in terza posizione assoluta la prova a due frazioni della 2 Castelli di Chiusa Pesio di Sabato 17 Maggio.

Seconda piazza di categoria per Laratore e Gancia, quattordicesimi al traguardo, molto bene la coppia Cristian Conte ed Alberto Reineri, ottavi assoluti.

SETTORE ESORDIENTI – MEETING DI CUNEO

Grande partecipazione e divertimento per i giovani atleti scesi in pista a Cuneo, Sabato 17 maggio, alla 3a Manifestazione Outdoor Esordienti, organizzata da Atletica Roata Chiusani in collaborazione con Staff Esordienti Cuneo.

A rappresentare l’Atletica Roata Chiusani 34 Esordienti presenti.

Tra i tanti risultati di rilievo spiccano la vittoria di Sebastianelli Tommaso nel vortex ed il terzo posto di Brustolon Alessandro nel percorso e nei 200m EM5.

Nella categoria EF5 Marchisio Giuditta 2^ 200m, Tili Angela 3^ 200m

Negli EM8 Marino Leonardo 2° salto in alto, Giordano Nicolò 2° 300m

Nelle EF8 Bonollo Margherita 3^ 300m, 1^ a pari merito con Narra Isabel nel lancio del vortex.

Negli EM10 Righetti Tommaso 1° lancio del disco di gomma,Olivero Alex e Rabino Lorenzo primi a pari merito nel salto in lungo.

Hanno partecipato:

EM5

Cobalto Lorenzo, Sebastianelli Tommaso, Monchiero Mina Andrea, La Porta Nicolò, Olivero Ghiglia Tommaso, Brustolon Alessandro, Lavilla Gerardo

EM8

Cobalto Gabriele, Pipino Giorgio, Renaudo Edoardo, Gallo Filippo, Gallo Giacomo, Borri Noah, Trotta Giuseppe, Marino Leonardo, Mangia Alberto, Giordano Nicolò KoldnrekajThomas Marino Giorgio,Rabino Giulio

EM10

Righetti Tommaso, Tuberga Matteo, Delfino Giacomo, Olivero Alex, Rabino Lorenzo,Pellegrino Lorenzo

EF5

Tili Angela, Marchisio Giuditta, Brustolon Alyssa

EF8

Bonollo Margherita, Meinero Viola, Narra Isabel

EF10

Borri Zoe, Marino Ginevra.

Ad accompagnare il Tecnico Giulia Olivero.

SETTORE TRAIL

Al Trail del Mombracco, 12,8km x 730d+ 5° posto assoluto per Andrea Barale, vittoria di categoria Master over 50 per Silvana Pecollo, bene Alessia Chauvie e Maria Bacilieri.

In Umbria 5° posto in categoria SF60 per Patrizia Massolo in gara sui 12km per 500d+ del Subasio Crossing, piazzato Mirco Grillo