ATLETICA/ Buoni piazzamenti ad Aosta, al Cross di Ivrea e a Padova per il Roata Chiusani

Ottima prova per Giorgia Ghibaudo ai Campionati Regionali Allievi Indoor di Aosta. L’atleta del Roata Chiusani di Cuneo vince il Titolo Regionale Allieve nel salto triplo, con la misura di 11,20 metri, a pochi centimetri dal minimo richiesto per la qualificazione ai campionati nazionali.

Buone prove per il settore giovanile dell’Atletica Roata Chiusani, impegnato ad Ivrea nei Cds di Cross dedicato alle categorie Ragazzi/e, Cadetti/e, ed Esordienti. Nella categoria Ragazze, 123 classificate, bene Teresa Vizio (18^) Virginia Serale, Asia Giraudo, Martina Revello e Maria Carosso.

Per i Ragazzi, 115 al traguardo, buone prove di Samuele Ribotta, Marco Mellano ed Alberto Riba. Nella prova riservata alle Cadette, buon 11° posto per Elena Lombardo, piazzata Francesca Isaia. Nei Cadetti, su 103 classificati Gregorio Vizio arriva in 11a posizione, a seguire Giulio Giraudo, Alberto Ferrero, Giacomo Grazioli e Silvano Giordanengo. Negli esordienti bene Francesco Mellano.

Grande risultato per l’Atletica Roata Chiusani nella 4x400 dei Campionati Regionali Indoor di Padova, dove il quartetto formato da Amadou Dosso, Federico Bianchi, Alassane Diallo ed Andy Gatto realizzando il crono di 3’22”42 si qualifica per i Campionati Italiani Assoluti Indoor in programma il 22/23 febbraio 2020.

Nelle due giornate di gara risultati di rilievo per Alassane Diallo (18° in 22.97) Andy Gatto (39° in 23.27) ed Amdou Dosso (41° in 23.35) sui 200m, prova con ben 226 atleti classificati. Sui 125 partecipanti alla prova sugli 800m buon 15° posto per Federico Bianchi in 1’57”5. Tredicesima piazza su 146 per Alassane Diallo, 50”22 nei 400m.

Alla 36a edizione del Cross della Pellerina di Domenica 26 Gennaio presenti, per l’Atletica Roata Chiusani, Rida Barbach (3° Allievo), Vincenzo Maio e Dario Arneodo nella prova di 6km. Sulla distanza di 4km riservata alle categorie femminili bene Tiziana Semeraro, 4° SF55.

Vittoria di Alice Minetti sulla gara short di 13km del CMP trail di Imperia. La portacolori dell’Atletica Roata Chiusani bissa il successo del 2019, giungendo prima donna al traguardo in 1h13’20, davanti a Michela Marinescu e a Giuseppina Mattone (Boves Run).