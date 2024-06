ATLETICA/ Roata Chiusani: ottimi risultati ai Campionati piemontesi/valdostani e nelle gare off-road

CUNEO CRONACA - Buone prove e numerosi Personale Best per i portacolori dell’Atletica Roata Chiusani, in pista a Mondovì ai Campionati Piemontesi/Valdostani S35 - Open.

Molto bene Irene Giraudo che chiude i 100m femminili in 12"61, al personale Eleonora Blengino in 14"16. Nei 100m maschili buona prova per Amadou Dosso in11"41.

Nei 400m Personal Best per Luca Coppola in 51"67 , bene Alessandro Battino in 52"82, Simone Parola in 54"78 e Nicolò Ocleppo in 54"16 - Nei 400m femminili Maria Carosso sfiora il PB in 1'10"50,

Nei lanci arriva il personale per Giorgia Tarditi con 9,16m nel peso e per Mattia Bono, 26,82 nel disco.

Nelle prove della domenica, condizionata dalla forte umidità, bene nei 200m bene Luca Coppola in 22"59, Amadou Dosso in 23"26 e Nicolò Ocleppo Nicolò in 24"72.

Molto bene Eleonora Carletto, 26”81 nei 200m.

Nei lanci ancora PB per Eleonora Blengino 30m nel giavellotto e Mattia Bono 9,11m nel peso.

Personale nel salto in lungo per Aurora Ponzo con la misura di 4,25m.

Ad accompagnare il tecnico Augusto Griseri

Un weekend all'insegna della salita e dei percorsi off-road per gli atleti Master dell’Atletica Roata Chiusani, in gara su sentieri e dislivelli in Piemonte, Liguria e Toscana.

Vittoria femminile assoluta, 16a piazza in classifica generale, per Maddalena Somà, che in 6h39'52" chiude i 52km per 3000m d+ del Maguareis Ultra Tour.

Piazzato sulla medesima distanza anche Andrea Michelotti, al traguardo in 8h20'11.

Sulla prova corta, 19km per 1300d+, Francesca Donalisio è la 15a donna classificata, in 3h18'12.

Domenica 9 giugno, alla 10a Edizione del KV dei Ciciu-Sentiero Luca Borgoni, buon 16° posto assoluto per Silvio Gastaldi, in 56'03", secondo gradino del podio di categoria M4 per Guido Castellino, in cima in 58'40", bene Floriano Roà, 1h04'20.



Vittoria di categoria M50 e quarto posto assoluto in 1h03' per Massimo Galliano, impegnato in Toscana sui 12km per 1200d+ della 22a Scalata Castiglione Garfagnana - San Pellegrino in Alpe.



Dalla Liguria arriva il 3° posto in categoria SF45 per Lucia Radosova, sui 24km per 1200d+ della Scalata al Monte Faudo, molto bene Marco Olmo nella prova a staffetta.