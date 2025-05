ATLETICA/ Roata Chiusani: Cadetti in crescita e successi al Gir dei Carubi e nelle gare master

CUNEO CRONACA - Buone prove e nuovi personali per i Cadetti e le Cadette dell’Atletica Roata Chiusani, impegnati ai CDS di Volpiano (nella foto). Negli 80m bene Alice Martinengo, 23^ in 11"14, e Martina Cavallo al PB in 11"23; personale anche per Giovanni Beltritti in 10"13. Nei 300HS Annalisa Magliano è 5° col personale di 48"31. Nei 300m bene Mariasole Bernardi e Anna Belmondo, con un altro PB per Giovanni Beltritti in 40"32. Piazzati nei 100HS Matteo Brignone e nei 1000m Arianna Meinero, Anita Maiorano e Alessandro Fino. Nei 2000m Arianna Meinero è 8° in 7'33"70, bene Alessandro Fino. Nei 200m Siepi si piazza Giovanni Peano.

Nei 5km di Marcia, 7a ed 8° piazza per Matteo Brignone e Jacopo Giraudo, mentre nei 3km femminili si distinguono Giada Verra e Gabriella Pilogallo. Ottimi risultati anche nella staffetta 4x100m cadetti, composta da Lorenzo Gramazio, Matteo Brignone, Filippo Boi e Giovanni Beltritti, che si piazza 13a in 49"47. Bene anche la staffetta femminile con Maiorano Anita, Mariasole Bernardi, Alice Martinengo e Annalisa Magliano, in 12^ posizione con 53"69.

Nel settore salti, vittoria per Annalisa Magliano nel salto in alto con la misura di 1.54m e personale per Filippo Boi con 1.50m. Bene anche Giulia Tassone e Filippo Boi nel salto in lungo, mentre nel salto triplo Alice Martinengo raggiunge il personale con 9,97m classificandosi 4a; buona prova anche per Giulia Dalmasso. Nel settore lanci, Anita Maiorano realizza il personale nel lancio del peso da 3kg con 6.96m, mentre Lorenzo Gramazio si distingue nel lancio del peso e del giavellotto da 600gr, piazzandosi 7° con il nuovo personale di 31,24m. Ad accompagnare gli atleti ci sono stati i tecnici Fabio Milano, Augusto Griseri, Eleonora Lingua e Giorgia Tomatis.

L'Atletica Roata Chiusani si presenta in massa alla 15a edizione del Gir dei Carubi, svoltasi a Borgo San Dalmazzo mercoledì 21 maggio, e si aggiudica la speciale classifica per Società Numerose. Ottimi risultati nelle varie prove: nella staffetta 2x3 giri, secondo posto assoluto per Massimo Galliano e Davide Martina nelle staffette maschili, vittoria in categoria JPSM per i fratelli Pietro e Vincenzo Matarazzo, terzo posto per Belmondo-Mandrile, piazzamenti anche per Dutto-Gollé, Conte-Reineri M1, Morello-Tomatis M1 e Preve Roá M2. Tra le staffette femminili vittoria di categoria F3 per Pecollo-Castellino, mentre nelle staffette miste secondo posto assoluto e vittoria X2 per Cinzia Tomatis e Danilo Brustolon, e secondi in categoria Baudena-Laratore. Podio anche per la staffetta Over120 Frontespezi-Gancia.

Nella prova individuale di 6 giri, Silvia Di Salvo si classifica 4a donna. Nel settore giovanile, vittoria di Emma Perucca nelle EF8, terzo posto per Alessandro Brustolon EM5, 4a Margherita Basso nelle EMF10, e 5a Giulia Gennari in categoria Ragazze. Si segnalano inoltre piazzamenti per Alessandro Di Corso, Michele Viada, Adele Perucca, Maria Basso, Margherita Bonollo, Elena Calabretto, Letizia Garro, Luca Aime, Tommaso Viada, Luca Cavallo e Tommaso Righetti. Ad accompagnare gli atleti c’era il tecnico Giulia Olivero.

Nel campo master, all'Mola Nen Trail di Bernezzo, vittoria di categoria M1 e quarto posto assoluto per Enrico Aimar, che chiude i 15km in 1h29.18. Vince la categoria M2 anche Enrico Chiapello, primo in 1h34.23, con un buon piazzamento anche per Alberto Reineri. Alla mezza maratona di Aosta, Cristian Conte realizza il personale sulla distanza fermando il cronometro in 1h21.02, con buone prestazioni anche per Domenico e Silvio Cuceli.