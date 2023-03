ATLETICA/ Raduno regionale ostacoli: convocato Giacomo Provera (Acqua S. Bernardo Mondovì)

SERGIO RIZZO - Con la stagione dell’atletica outdoor ormai conclusa e con quella indoor ai nastri di partenza, il settore tecnico della Fidal Piemonte, coordinato dal fiduciario regionale Alfonso Violino, ha predisposto un calendario di incontri per seguire più da vicino le giovani promesse che il movimento sta cercando di costruire. Per questo motivo al centro sportivo di Chivasso, in provincia di Torino, nella giornata di domenica 26 marzo, si terrà un collegiale riservato ai ragazzi specialisti degli ostacoli.

Per l’Atletica Mondovì Acqua S. Bernardo è stato convocato Giacomo Provera (fresco campione regionale cadetti sui 60 hs) con i tecnici Ferdinando Pace e Natascia Iaropoli. Per tutti è un’occasione di crescita e di perfezionamento sulla tecnica agli ordini del referente di settore Luca Chirio.

