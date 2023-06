ATLETICA/ Ottime prestazioni al Trofeo Attilio Bravi sulla pista di Madonna dei Fiori a Bra

SERGIO RIZZO - La pista di “Madonna dei Fiori” di Bra è stato il teatro del “Trofeo Attilio Bravi” il cui programma tecnico prevedeva gare riservate ai ragazzi con l’assegnazione del titolo di prove multiple con gare di contorno cadetti a assolute. Nel tetrathlon grande prestazione da parte di Cecilia Balbo che sfiora il titolo provinciale finendo dietro per soli 30 punti alla portacolori dell’Atletica Savigliano Arianna Trucco (2562 contro 2531), vittoria sui 600 m in 1’48”60, terza nei 60 m con 8”90 e nel peso con 7,32 m e quinta nel lungo con 4,02 metri. In gara anche le compagne di allenamento: Sofia Musso 1770 punti, Teresa Basso 1749, Giorgia Barbotto 1371, Cecilia Mameli 1162, Adora Dervishi 1121. Nei ragazzi i migliori dei monregalesi sono stati Francesco Simbula e Lorenzo Marino che hanno rispettivamente concluso al 5° e 6° posto con 2069 e 2018 punti. Buone cose si sono viste dagli atleti impegnati. Matteo Provera (1540), Lorenzo Allodi 1390), Lorenzo Santo (1092), Malaspina Mattia (1070), Tommaso Trosso (981), Giancarlo Forni (960), Nicola Chiecchio e Jovan Trajkovic.

Nelle gare di contorno si segnala la grande prova di Anna Memiedi sui 300 ostacoli dove riesce a centrare il minimo per i campionati italiani di ottobre con una bella gara conclusa con il crono di 47”21, un tempo che la lancia al secondo posto delle graduatorie in Piemonte. Molto bene anche Tommaso Baudino sui 300 metri piani dove fa segnare un interessante 37”41.Nella stessa gara Lorenzo Lequio si migliora a 40”38 (Alessandro Beccaria 44”33). Sugli 80 metri ai piedi del podio sia Alessia Tacchini ferma a 10”74 (Anna Mamiedi 10”93, Paola Ambrosio 11”29, Lucia Chiecchio 11”49, che Tommaso Baudino 9”86, con i compagni di allenamento Andrea Auddino 9”97, Lorenzo Lequio 10”18, Daniele Della Pina 10”41, Mattia Trosso 11”21, Pietro Ominelli 12”06, Riccardo Gandoldi 12”92.

Nel salto in lungo ottimo quarto salto per Daniele Dellapiana atterrato a 5,42 metri (p.b.) nonostante parecchi centimetri regalati alla pedana, che lasciano ben sperare per il proseguo della stagione. (Alessandro Beccaria 4,38 mt, Pietro Ominelli 3,83 mt). Nelle categorie assolute, dopo la due buone run al Meeting di Primavera di venerdì sui 100 metri (12”60 e 12”65), con 200 metri (26”54), Rebecca Roà ha completato il suo blocco di carico di allenamento con un’altro 100 metri, stavolta chiusi in 12”90.

Sergio Rizzo