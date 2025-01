ATLETICA/ Mondovì Acqua S. Bernardo: vittorie e progressi in marcia, salti, cross e trail

SERGIO RIZZO - Nel pomeriggio di sabato 18 gennaio presso l’impianto “azzurri d’Italia” di Alessandria, si è svolta la prima prova del circuito “Trofeo Piemonte Marcia”, a cui ha preso parte anche l’Atletica Mondovì Acqua S. Bernardo con una nutrita pattuglia di atleti, grazie al settimanale lavoro di allenamento e coinvolgimento coordinato dalla medaglia olimpica Elisa Rigaudo.

Miglioramenti per tutti gli atleti, ma ha brillato soprattutto Carolina Ribezzo, vincitrice dei 3.000 Cadette in 15’43”1, ad appena 3” dal minimo tricolore, con ben due minuti di progresso. Vittoria anche per Vittoria Bollano, che ha fatto sua la gara dei 5.000 donne con 23’35”7, con 1’10” di vantaggio sulla cussina Chiara Verteramo. Nona la febbricitante Emma Battaglio, che ha chiuso in 27’39”3, già qualificandosi per il minimo per i campionati allievi alla sua prima uscita nella nuova categoria.

14ª Marcella Forni, in grande progresso, scesa a 29’43”8, seconda nella categoria Junior. Sul podio anche Giancarlo Forni, secondo tra i Cadetti in 16’12”6, a soli 7” da Elia Narciso Cusenza (Sisport). Quarto posto per Lorenzo Murisasco nei duemila Ragazzi, con 12’41”4.

A Fossano, sabato 18 e 19 gennaio, si sono disputati i Campionati Regionali dei salti in estensione presso il tunnel indoor, che hanno regalato tre medaglie agli atleti monregalesi. L’argento Junior è arrivato da Beatrice Dotta, che ha saltato 10,32 m. mentre Matilda Rovere ha conquistato il bronzo nelle Allieve con il nuovo PB di 10,71 m. Argento anche per Daniele Dellapiana tra gli Allievi, con un salto di 12,35 m, un peccato poiché il titolo era alla sua portata, ma non ha trovato la giusta ritmica nella rincorsa. Per tutti e tre anche il titolo provinciale.

Tra le donne si segnala l’infortunio di Chiara Rabezzana all’ultimo tentativo, dopo aver fatto segnare il suo PB con 10,40 m, e un’Alice Boasso non al meglio della condizione che non è riuscita a difendere il titolo 2024, chiudendo la gara con 4,73 m. Due quinti posti nel lungo per Lorenzo Lequio (Allievi, 5,83 m) e Cristian Boschetti (Junior, 6,26 m).

Seconda trasferta “lunga” per l’Atletica Mondovì Acqua S. Bernardo a Padova, dove si sono avuti buoni riscontri dalle canotte rosse presenti, accompagnati dal tecnico Luca Candela. Al PalaIndoor veneto, Lorenzo Vera ha raggiunto le finali dei 60 metri, correndo in 6”91 e aggiudicandosi la finale C (7”03 nelle affollate batterie da 300 partenti). Bella figura della staffetta 4x2 giri composta dagli allievi Gabriele Beccaria, Giacomo Provera e Riccardo Prette, con l’innesto di Christian Mamino, che si è piazzata terza in 3’26”87.

Positivi i 400 metri di Beccaria (51”54), Mamino (51”65), Provera (51”69), Prette (52”09) e Anna Mamiedi (61”36). In gara anche Soraia Cillario e Gabriele Fontana, con 1’06”55 e 57”05, che hanno poi doppiato partecipando agli 800, conclusi in 2’31”65 e 2’11”42. Nel salto in alto, Anna Mamiedi ha confermato la misura di 1,45 m.

Sul rettilineo coperto della città di Bergamo, grande progresso per Francesca Bilardo. Nelle batterie, la velocista monregalese ha stampato un bel 8”02, abbassando il precedente record personale di ben 13 centesimi. In finale, Francesca Bilardo ha vinto la terza run con 8”05. Molto bene anche Federico Lisa con il suo 7”12 nelle qualifiche e 7”03 nella finale. In gara sulla stessa distanza anche Jonathan Dell’Agnola, con 7”52.

Al Pala Ottici di Padova, in gara i velocisti biancorossi provenienti dall’Atletica Asti 2.2, con Giacomo Rabezzana che si è classificato 21° e quarto di categoria in 6”40 nelle batterie dei 50 metri, davanti all’altro Allievo Mattia Tagliapietra, che ha corso in 6”53, e, per Giacomo Rabezzana, stesso crono nella finale “D”.

Il parco di Rifreddo a Beinette è stato il teatro della terza edizione del Cross di Beinette, andato in scena domenica 19 gennaio, in un contesto tipico da campestre, caratterizzato da freddo, pioggia e fango. La prova, senza rilevazione cronometrica, era valida per l’assegnazione del titolo provinciale assoluto uomini e donne. Oltre 50 gli iscritti per l’Atletica Mondovì, che ha visto all’opera alcuni dei “nuovi” atleti dei Poli decentrati, in particolare la nutrita presenza dei provenienti da Ceva e degli studenti del Gruppo Sportivo Scolastico “I.C. Murazzano Bossolasco” coordinato dal prof. Stefano Barbero, molti dei quali hanno esordito in gara proprio in questa occasione.

In campo maschile, dominio rosso con Michele Aimo, che ha vinto il titolo assoluto e promesse, conducendo la gara fin dal primo metro dei 6 km previsti. Alle sue spalle, 4° lo Junior Ismaele Bertola, proveniente dall’Atletica Cairo, che ha preso il titolo di categoria, seguito dal compagno di squadra Piergiorgio Baldi, e da Alberto Papaleo, che ha regolato il gruppo degli Allievi, precedendo Matteo Garelli. Bene anche Federico Rosso e Matteo Cafiero. A livello giovanile, il podio Ragazzi è tutto targato Atletica Mondovì, con Giacomo Renesto, Nicolò Marenco e Mattia Rossi a dividersi i primi tre posti.

Buona prova dell’intera squadra per la soddisfazione dei tecnici Edoardo Giani e Pietro Migliore. Tra le ragazze, seconda la carrucese Soraya Musso e quinta Emilia Bonelli. Nei due km Cadetti, vittoria per Marco Restagno, davanti a Mario Franco, quarto, seguito da Lorenzo Santo e Samuele Bruna. Tra le cadette, Noemi Bertano è salita sul primo gradino, seguita da Sole Sigaudo al terzo posto e Veronica Gallo al quarto.

Il programma tecnico prevedeva anche prove riservate alle categorie esordienti. Una festa tra le pozzanghere per tutti i partecipanti, con una quindicina di atleti da Mondovì.

Al “Trail della Gallinara” di Albenga, ottavo posto per Eugenio Bonelli sul tracciato da 27 km con 1400 metri di dislivello positivo e 62° posto per Ezio Occelli su quello da 12 km con 400 m di dislivello.

Sergio Rizzo