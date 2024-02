ATLETICA/ Mondovì Acqua San Bernardo: Vittoria Bollano primeggia ai Campionati italiani

SERGIO RIZZO - Terzo weekend consecutivo di successi per l’Atletica Mondovì Acqua S. Bernardo al “PalaCasali” di Ancona dove lo scorso weekend si sono disputati i campionati Italiani Assoluti, la massima rassegna tricolore. E nei giorni degli stratosferici record italiani di Mattia Furlani con l’incredibile balzo a 8,34 metri nel salto in lungo, del 7”48 fatto registrare da Lorenzo Simonelli sui 60 ostacoli e del 4,66 m. di Elisa Molinarolo nel salto con l’asta, Vittoria Bollano ha sfiorato l’impresa andando a conquistare uno splendido quarto posto sui tre mila metri di marcia.

Una gara particolare, molto veloce sull’anello di 200 metri, che Vittoria è riuscita a interpretare nel migliore dei modi abbassando il proprio personale di circa 10 secondi per chiudere con il crono di 13’57”28. Il risultato acquisisce ancora maggior significato in quanto è risultata prima tra le “civili” essendo le tre davanti appartenenti a gruppi sportivi Militari. La maglia di campionessa italiana, è andata sulle spalle di Valentia Trapletti dell’Esercito (12’17”98), che ha preceduto le due portacolori delle Fiamme Oro Padova Alexandrina Mihai e Sara Vitiello.

Per Vittoria, studentessa al quarto anno di Medicina a Torino, si tratta di una prestazione notevole che lascia ben sperare per il proseguo della stagione outdoor. Già fissato il prossimo obbiettivo con il tecnico Sandro Sandri: esordio stagionale sulla 20 km ai Campionati Italiani il prossimo 3 marzo a Frosinone. “Siamo davvero felici per il risultato – commenta Enrico Priale dell’Atletica Mondovì Acqua S. Bernardo –. Ci sono quarti posti e Quarti, questo è uno di quelli con la Q maiuscola. Siamo contenti che Vittoria l’abbia ottenuto con i nostri colori e felici che la ragazza d’accordo con il tecnico e l’Atletica Alba, società con la quale è cresciuta, abbiano sposato il nostro progetto: un progetto che ci auguriamo possa portare future soddisfazioni".

Domenica 18 febbraio, il calendario indoor piemontese è stato dedicato alla categoria ragazzi e ragazze (2011 – 2012) con una bella manifestazione di salto in lungo e getto del peso, nel nuovo impianto indoor di Fossano con oltre 200 ragazzi al via divisi in tre gruppi e due soli tentativi a disposizione contenere i tempi. Per i colori monregalesi, Tommaso Trosso (Polo di Carrù) si piazza all’ottavo posto con 4,00 m. tondi nel salto lungo e con 7,71 nel peso, seguito a breve distanza dal cebano Nicolò Marenco con 3,62 m. e 7,94 m. Gli altri compagni di allenamento seguono in classifica e tra questi molti di loro all’esordio: Andrea Baudino (2,86 mt lungo/6,57 mt peso), Ndiaye Mouhamed (3,15/6,57), Matteo Liboà (3,18/5,62), Matteo Mantoan (2,40/6,14), Lorenzo Tomatis (2.70/4.47), Lorenzo Muriasco (NM/3,94).

Per le ragazze la prima monregalese è Adora Dervishi (3,24 lungo/6,02 m. peso) che precede Beatrice Rinaldi (3,20/5,48), Patrizia Garzello (2,91/5,81), Gloria Occelli (3,01/5,34), Marta Chiecchio (2,79/5,30) e Valentina Priola (2,73/4,96). Ora l’appuntamento si sposta sulle gare del prossimo weekend a Bra (combinata ragazzi 60 e 60 hs) e sull’ultimo cross valido per il trofeo Piemonte in programma a Valdengo in provincia di Biella.

Oltre 1500 atleti e appassionati si sono sfidati sul percorso che viale XX settembre di Massa Carrara andava a toccare Forte dei Marmi, diversi le competizioni tra cui la 10 km, la “mezza”, la 30 km e la Maratona. Sulla 21 km sono stati impegnati Luca Cardone e Paolo Carlevaris, che hanno chiuso rispettivamente quasi appaiati in 1h32’18” (117°) e 1h32’36” (122°). Per quest’ultimo si tratta anche del nuovo p.b.

