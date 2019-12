ATLETICA/ Indoor: Mondovì vince con Davide Rolfi (Ragazzi) e Antonio Boetti negli Esordienti “A”

SERGIO RIZZO - Sul rettilineo coperto del Palazzetto dello Sport di Bra (Cn) è iniziata ufficialmente la stagione indoor 2020 dell’atletica leggera in Piemonte, con una manifestazione regionale aperta sia alle categorie giovanili che assolute.

Il programma tecnico prevedeva un biathlon con gare sui 60 metri e 60 metri ad ostacoli per la categoria ragazzi e ragazze, 50 metri e 50 metri ostacoli per gli esordienti “A”: la classifica finale veniva calcolata sommando i risultati delle due prove.

Per l’Atletica Mondovì – Acqua S. Bernardo sono arrivate buoni prestazioni da tutti i partecipanti, Esordienti A e Ragazzi, molti dei quali alla loro prima esperienza di gare su pista e altri alla loro ultima nella categoria. Con il 2020 ci sarà, il passaggio a quella superiore.

Nonostante la tensione e l’emozione di alcuni, si è solo registrato una ritiro causa caduta nella gara ad ostacoli, la più difficile: per tutti c’è stata comunque la gioia di aver trascorso una giornata di sport e di festa.

Il fariglianese Davide Rolfi del Polo di allenamento di Carrù, conclude nel migliore dei modi la stagione che l’ha visto per ben tre volte campione regionale: 60 metri indoor e all’aperto e della staffetta 4x100. Saluta la categoria (il prossimo anno sarà “cadetto”) con l’affermazione sui 60 metri piani in 7”93 (personale indoor) e un secondo posto sui 60 ostacoli.

La somma dei punteggi lo premia: primo con 1528 punti davanti a Luca Coppola con 1427 e Mattia Merlo con 1422. Entro i dieci, anche i compagni di allenamento Federico Palladino ottavo con 1080 punti segnati grazie al 10”50 negli ostacoli e 9”01 nei piani e Pietro Vieno nono con 1072 punti (10”70 e 8”92). Più indietro Valerio Cerri con 786 e Pietro Milano con 455 punti. Tra le ragazze la migliore per l’Atletica Mondovì – Acqua S. Bernardo è stata Soraia Cillario di Carrù che ha concluso ai piedi del podio con 1451 punti dietro la vincitrice Emma Cravanzola dell’Atletica Alba con 1535 punti. Anche in questa categoria, altre due atlete in casacca rossa nella top ten: Caterina Boetti ottava (1287 punti grazie a 11”38 sui 60 hs e 9”29 sui 60 mt piani) e Elisa Garelli che si è distinta agguantando un bel 10° posto a soli 2 punti da Caterina (11”41 e 9”28).

Da segnalare anche il progresso di Giada Francone (1228 punti) di Giorgia Roà (1130 punti) e degli esordi di Benedetta Bevione e di Giulia Borgogno. Nelle categorie promozionali Esordienti A maschili Antonio Boetti porta a casa una bella vittoria nel duathlon (1058 punti) grazie al primo posto sui 50 metri ostacoli dove ha segnato un netto divario con gli avversari (9”01) che poi ha tenuto a distanza difendendosi egregiamente anche sui 50 piani dove è giunto terzo in 7”91. Si segnalano inoltre l’esordio di Yoswaldy Solano Mercedes e il capitombolo sul terzo ostacolo, con conseguente ritiro, di Matteo Costamagna che si è successivamente presentato regolarmente alla partenza della gara dei 50 metri piani concludendo la sua prova in 8”73.

Tra le esordienti A femminili la migliore delle monregalesi al via è stata Anna Rita Mamiedi alla sua prima esperienza in gara dopo poco più di un mese di attività, quarta nella classifica combinata del biathlon con 1098 punti. Alle sue spalle Matilda Rovere quinta con 1048 punti e decima Elisa Romana (748 pt); a seguire le new entry India Dalmasso (657 pt) e Giorgia Aimar (633 pt). Nel complesso un bel risultato con 20 partecipanti, prestazioni interessanti, buoni esordi e grande spirito di squadra: un gruppo promettente su cui lavorare in ottica futura.

Sergio Rizzo

(Nella foto: il fariglianese Davide Rolfi primo sul podio. Altra foto: premiazione Esordienti)