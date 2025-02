ATLETICA/ Indoor, ad Ancona assegnati i titoli italiani Junior e Promesse

SERGIO RIZZO - La stagione dell’atletica leggera in sala entra nel vivo con i Campionati Italiani Junior e Promesse, svoltisi ad Ancona l’1 e 2 febbraio. Come da tradizione, il “Palaindoor” del capoluogo marchigiano, una delle due strutture in Italia interamente dedicate all’atletica (l’altra è Padova), è stato il teatro di una due giorni molto intensa, che ha visto quasi mille atleti darsi battaglia per i 52 titoli italiani in palio. Le gare, molte delle quali di alto contenuto tecnico con numerose migliori prestazioni italiane abbattute, sono state avvincenti e combattute.

L’Atletica Mondovì Acqua S. Bernardo ha preso parte alla trasferta con due sprinter. Sabato è stato dedicato ai 60 metri, dove Vincenzo Martinelli nelle Promesse e Lorenzo Vera negli Junior non sono riusciti a centrare l’accesso alle finali. Martinelli ha chiuso 23° in 7”00, mentre Vera, 19°, ha mancato la qualificazione – ampiamente alla sua portata – a causa di una partenza incerta sui blocchi, che ha appesantito il suo crono, chiuso in 7”03. Le due gare sono state dominate in finale rispettivamente da Yassin Bandaogo in 6”63 e da Daniele Orlando (Agropoli) in 6”77.

Domenica mattina, Lorenzo Vera si è confermato comunque ad un buon livello, conquistando l’accesso alla finale dei 200 metri con il tempo di 22”20 (ottavo posto nelle batterie). In finale, ha ulteriormente migliorato il proprio crono, portandolo a 22”07, che gli è valso il sesto posto assoluto. Un risultato incoraggiante in vista della stagione outdoor, dopo un finale di stagione scorso caratterizzato da infortuni che hanno ritardato l’avvio della preparazione con la nuova guida tecnica Sandro Boasso.

Il prossimo weekend, Ancona sarà nuovamente protagonista con i Campionati Italiani categoria Allievi. Scenderanno in pista Anna Mamiedi e Andrea Tallarico sui 60 hs, Emma Battaglio nella 3 km di marcia, Giacomo Provera nei 400 metri e la 4x1 giro, composta dai ragazzi di Asti 2.2 (Giacomo Rebazzana e Mattia Tagliapietra) insieme ai monregalesi Lorenzo Lequio e Giacomo Provera.

Sergio Rizzo