ATLETICA/ Dalla Biella-Oropa alla 100 Miglia del Monviso: il Roata nelle gare del weekend

CUNEO CRONACA - A Biella vittoria di categoria SF40 in 1h02'44 per Sarah Aimée L'epée, 7a donna assoluta sugli 11,8km x 725d+ della Biella-Oropa.

I portacolori dell’Atletica Roata Chiusani si sono distinti anche sulla 45km x 2000D+, inserita nella 100 Miglia del Monviso, con partenza e arrivo a Saluzzo: Francesca Donalisio è 7a donna al traguardo in 7h07'51', molto bene Lorenzo Viada, 24° uomo in 6h25'18.

Buona prova nel salto in alto per Alessandro Massa, convocato in Rappresentativa Piemonte U23, in gara a Pordenone all’Alpe Adria Games. Massa si piazza 5° saltando la misura di 1,86m, contribuendo al raggiungimento del 7° posto in classifica generale della Rappresentativa regionale.