ATLETICA/ "Corri con Guido Riba": Mondovì Acqua S. Bernardo torna da Caraglio con 5 podi

SERGIO RIZZO - Si è svolta a Caraglio, in provincia di Cuneo, la prima edizione della "Corri con Guido Riba", una competitiva di cinque km valevole per l’assegnazione dei titoli provinciali di corsa su strada categorie giovanili e allievi.

Dalla trasferta l’Atletica Mondovì Acqua S. Bernardo torna con cinque podi grazie al 2° posto assoluto, con titolo di categoria Allieve, per Adele Roatta e per la carruccese Soraia Cillario che ha vinto la gara dei 1,500 metri categoria Cadette seguita dalla compagna di allenamento Caterina Boetti ottima terza. Stesso piazzamento di Pietro Vieno tra i cadetti in gara anche il garessino Giacomo Bisio finito all’ottavo posto.

Nella gara assoluta buona prestazione di Andrea Bordin 16° assoluto e 2° di categoria tra gli SM35, con Alberto Boetti costretto al ritiro per infortunio. Nella classifica riservata agli allievi va citato il quinto posto per Tommaso Bosio.

Sergio Rizzo

(Nella foto: l’Atletica Mondovì Acqua S. Bernardo a Caraglio)