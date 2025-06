ATLETICA/ Alice Botto brilla negli 800, bene anche Laura Sito in crescita

SERGIO RIZZO - La squadra assoluta dell’Atletica Mondovì si è trasferita a Giaveno al tradizionale “Meeting Fratel Carlo”, valido per i campionati piemontesi/valdostani individuali Master, con l’obbiettivo di ricercare i minimi di partecipazione per il “Challenge Assoluti”, una qualificazione per i campionati italiani sia minimi individuali.

Missione compiuta per la formazione maschile della 4x100 composta da Federico Lisa, Vincenzo Martinelli, Tommaso Pibiri e Lorenzo Vera che ottiene il pass grazie al tempo di 41”42, a fronte del limite fissato a 42”00, tempo ancora migliorabile apportando opportuni correttivi ai cambi.

Conquista il lasciapassare per i tricolori Giorgio Comino, seguito dal tecnico Fabrizio Moscarini, nei 2.000 siepi Allievi in 6’20”35. Quarto Alberto Papaleo in 6’55”18: entrambi al nuovo personal best.

Nella stessa riunione di Giaveno si registrano il rientro in gara, dopo un lungo periodo, di Francesco Viotti nei 100 metri uomini con il tempo di 11”36 (crono appesantito da un forte vento contrario), davanti a Federico Palladino (11”98). Tra le donne doppio piazzamento per Francesca Bilardo: sesta nei 100 in 12”86, prima nelle Promesse (13”57 per Giulia Fresia), e quinta nei 400 in 59”45 (bronzo di categoria).

Quinta a un soffio dal minimo Allieve Alice Botto che sugli 800 chiude in 2’19”88, ma con un p.b. migliorato di oltre 6 secondi per la soddisfazione del tecnico Lorenzo Rossi (13ª Laura Sito 2’35”66). (nella foto)

Sul terzo gradino del podio femminile Vittoria Bollano, terza in 50’51”4 nei 10.000 metri di marcia. Bronzo regionale per Federico Palladino nel disco Juniores con 32,82, alle spalle dell’astigiano Novara (40,29) e del cussino Boran (35,97), davanti a Cristian Boschetti (32,06).

Per l’Allieva Paola Ambrosio, fuori classifica, un ottimo 46,91 nel lancio del martello con un progresso di 6 metri, a soli 9 cm dal minimo di categoria per i campionati italiani.

Trasferta più che positiva per la sandamianese Rachele Torchio, da quest’anno portacolori dell’Atletica Mondovì Acqua S. Bernardo, ma in forza al Cus Napoli per i Cnu. Rachele Torchio, da sempre seguita da Luca Ruffinengo, si è laureata Campionessa Italiana nei 200 metri con 23”34 (vento contrario) davanti alla piemontese Agnese Musica (Cus Perugia), sfiorando la clamorosa doppietta con i 100 metri lasciati per 1 solo centesimo alla bresciana Chiara Goffi (11”80).

