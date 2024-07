ATLETICA/ Acqua S. Bernardo brilla al 35esimo Meeting Arcobaleno e agli Alpe Adria Games

SERGIO RIZZO - Presso lo stadio “Giuseppe Olmo” di Celle Ligure, si è svolta la 35ª edizione del “Meeting Arcobaleno Atletica Europa”, inserito nel circuito internazionale Eap. Il programma tecnico prevedeva nel pomeriggio gare riservate alle categorie giovanili, mentre in serata è andato in scena il Meeting assoluto internazionale che ha regalato forti emozioni al pubblico presente e che ha visto la partecipazione di atleti provenienti da tutto il mondo.

Positiva la trasferta per l’Atletica Mondovì Acqua S. Bernardo con la partecipazione di numerose “canotte rosse” nonostante il periodo estivo, molte delle quali, a livello giovanile, sono salite sul podio. Nel Meeting Internazionale prestigiosa chiamata per Andrea Pace e Mattia Rocco. Per Andrea Pace, buona spallata a m 11,23 nel getto del peso assoluto, mentre Mattia Rocco si è distinto sugli ostacoli alti con il nono posto in 16”50.

Sui 100 metri open il più veloce dei monregalesi è stato Francesco Viotti con 11”28, seguito da Jonny Dell’Agnola 11”60, Savane Ansoumane 11”76 e Marco Ambrosio 13”54. Tra le donne Rebecca Roà si è fermata a 11”66. Negli 800 metri, il master Eligio Boggione chiude in 2’07”56.

Tra i giovani si sono messi in evidenza Lorenzo Marino nel salto in alto con l’asticella a 1,58 m, superata per il 2° posto. Nicolò Marenco terzo sui 60 con 9”05, seguito a Gabriele Ambrosio (9”21). Il cebano Marenco si è anche cimentato nella prova dei 600 metri (1’57”61) e del salto in lungo, chiudendo entrambe in 11ª posizione.

Nelle cadette Lucia Chiecchio sale sul terzo gradino del podio nel getto del peso con 7,95 m seguita da Paola Ambrosio con 7,72 m; tra i cadetti Alessandro Beccaria 5° con 9,53 m. Nella prova di velocità 80 metri, Noemi Bertone è 11ª in 11”26 con Lucia Chiecchio a 11”59 e Paola Ambrosio 11”66, mentre Beccaria tra i maschi in 10”65.

A Genova, nella giornata di venerdì 19, si è svolta una manifestazione in notturna sul campo di “Villa Gentile”. Francesca Bilardo ha inseguito il pass per i campionati italiani anche sui 200 metri fermandosi però a 25”55, frenata da un vento di faccia di 0,6 m/s.

Nello scorso weekend a Pordenone si sono svolti gli “Alpe Adria Games”, incontro internazionale riservato alle rappresentative regionali Under 23 di Friuli-Venezia Giulia, Trentino, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Piemonte, oltre alle nazionali di Austria, Serbia e Croazia. Per l’Atletica Mondovì Acqua S. Bernardo, sono stati chiamati a difendere i colori piemontesi: Soraia Cillario e Francesco Viotti. Soraia Cillario ha chiuso i 3.000 siepi in 12’40”36 in sesta posizione, mentre il torinese Viotti ha chiuso i 100 metri in 11”06 (11°) e contribuito con i compagni De Marco, Travar e Leone al 5° posto nella 4x100 (43”04).

Con loro è stato convocato anche il tecnico Pietro Rossi, una chiamata che premia e riconosce il grande lavoro svolto da Pietro Rossi, che da settembre coordina il settore lanci giovanile e assoluto dell’Atletica Mondovì. La squadra del Piemonte conclude al settimo posto sia nella classifica generale maschile che femminile.

Sergio Rizzo