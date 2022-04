ATLETICA/ A Bra assegnati i titoli regionali di Staffette: oltre 700 giovani in gara

SERGIO RIZZO - A Bra, presso l’impianto di “Madonna dei Fiori”, sono stati assegnati i titoli regionali e provinciali di staffette giovanili con al via oltre 700 atleti provenienti da tutto il Piemonte. L’Atletica Mondovì Acqua – S. Bernardo centra due grandissime medaglie maschili grazie alle due staffette veloci ragazzi e cadetti, entrambe finite sul terzo gradino del podio. I primi a scendere in pista sono stati gli atleti più giovani Lorenzo Marino, Giacomo Provera, Alberto Papaleo e Lorenzo Lequio. Frazioni corse a “tutta” accompagnati da cambi precisi, hanno consentito ai quattro alfieri monregalesi giocarsi la vittoria con le corazzate torinesi.

Alla fine, la classifica ha sancito la vittoria della Safatletica prima con 53”89, davanti a Ivrea in 54”08 e Atletica Mondovì terza con 54”50. Stesso metallo per i cadetti Luciano Cillario, Federico Palladino, Valerio Cerri e Gabriele Beccaria, chiamato all’ultimo a sostituire l’infortunato Matteo Scarrone, che hanno chiuso con il crono di 47”91 dietro Safatletica (46”39) e Mercurio Novara (46”76). Un pizzico di rammarico per il secondo cambio Palladino – Cerri decisamente pasticciato, che ha appesantito il tempo finale. In entrambe le gare si sono ottimamente difese anche le seconde squadre. I ragazzi Pietro Ominelli, Giorgio Comino, Simone Bonagiovanni e Matteo Garelli, hanno concluso in 59”24 (14imi) mentre i cadetti Riccardo Prette, Daniele Della Piana, Mattia Trosso e Antonio Boetti in 52”40.

In campo femminile piazzamento nella top ten regionale per le ragazze della 4 x100 A con Matilde Piga, Giulia Priola, Paola Ambrosio e Alice Botto ottave con 58”47 (Atletica Mondovì B Anais Nzunzu, Cecilia Mameli, Emma Battaglio e Sofia Galli 1’02”82) mentre le cadette si sono dovute accontentare di un 13° posto (Anna Mamiedi, Anna Nasi, Giorgia Aimar e Marianna Bausone 56”33). Nelle staffette del mezzofondo i migliori piazzamenti sono arrivati dalla 3x800 ragazzi di Giorgio Comino, Lorenzo Mamino e Alberto Papaleo che hanno concluso all’ottavo posto la loro fatica in 8’19”60, in gara anche la B con Francesco Naso, Matteo Garelli e Simone Bongiovanni e dalla 3x1000 cadetti A con Riccardo Prette, Giacomo Bisio e Matteo Blangero finiti sesti in 9’27”59. Leonardo Bongiovanni, Valerio Cerri e Antonio Boetti 13imi in 10’04”72. Più dietro la 3x800 ragazze di Laura Sito, Anais Nzunzu e Alice Botto (9’48”00).

Le gare erano valevoli anche per l’assegnazione dei titolo provinciali e ben 4 su 8 sono andati all’Atletica Mondovì. 4x100 e 3x800 ragazzi, 4x100 e 3x1000 cadetti. Fabio Boselli presidente dell’Atletica Mondovì – Acqua S. Bernardo ha spiegato: “I risultati di squadra che stiamo ottenendo, ci rendono felici e orgogliosi, consapevoli che il nostro percorso di crescita sta proseguendo proprio come ci auspicavamo portandoci a essere competitivi in ambito regionale. L’innesto di nuovi tecnici e allenatori, la formazione, l’avvio di nuovi corsi di avviamento, i poli di allenamento distaccati di Carrù, Ceva e Farigliano, sono tasselli necessari a portare la nostra squadra e i nostri atleti ai vertici".

