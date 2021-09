Atleta dell'Anno Fisi 2021: tra i 12 concorrenti anche Marta Bassino, si vota fino al 4 ottobre

CUNEO CRONACA - Parte la corsa all’elezione dell'Atleta dell'Anno Fisi 2021, il prestigioso riconoscimento giunto alla 37sima edizione, assegnato grazie ai voti dei lettori di www.fisi.org per l’atleta che meglio si è comportato nel corso della stagione 2020/21. A partire da lunedì 13 settembre si può esprimere la propria preferenza via mail all’indirizzo atletafisi@fisi.org, e come ogni anno è possibile votare una sola volta, ogni ulteriore mail verrà cancellata automaticamente dal server.

La prima fase si chiuderà lunedì 4 ottobre, quando rimarranno in gara i due atleti più votati. Da quel momento sarà possibile inviare una nuova preferenza per i finalisti, il cui vincitore verrà decretato domenica 31 ottobre a Modena, nel corso di "Skipass ModenaFiere", alla quale i tesserati Fisi avranno ingresso gratuito. Dodici i candidati, tra cui spicca la nostra Marta Bassino.

La sciatrice originaria di Borgo San Dalmazzo è stata inserita tra i 12 nominati per il Premio dopo l'eccellente stagione 2020-2021, che l'ha vista primeggiare nella Coppa del Mondo di slalom gigante con quattro vittorie di tappa e riportare un titolo iridato femminile in Italia dopo un quarto di secolo. "Siamo profondamente orgogliosi della nomination - scrive il suo Fan Club - e fiduciosi di poter arrivare fino in fondo, così da rendere pienamente onore a quanto conseguito da Marta".

(Foto tratta dal sito di Fisi)