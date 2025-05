"Aspettando Spazzamondo" a Cuneo: film, idee e storie per ripulire il mondo

CUNEO CRONACA - Spazzamondo 2025 si arricchisce di una proposta culturale diffusa e partecipata: la rassegna “Aspettando Spazzamondo”, promossa dalla Fondazione Crc in collaborazione con Cooperativa Erica, porterà in quattro città della provincia una selezione di film e documentari dedicati ai temi ambientali più urgenti. Le proiezioni, sempre accompagnate da un dialogo introduttivo con registi e operatori del settore, rappresentano un’occasione di riflessione condivisa e di approfondimento in vista della giornata di Spazzamondo, che si terrà sabato 24 maggio.

La rassegna si aprirà giovedì 8 maggio a Cuneo, alle 21 presso il Cinema Monviso. La serata, realizzata in collaborazione con il Cuneo Montagna Festival, proporrà la proiezione dei docufilm Montagne di plastica e Plastic River, entrambi diretti da Manuel Camia.

Montagne di plastica è un documentario che segue il primo studio mondiale sulla contaminazione da plastica dei ghiacciai, raccontando il lavoro del team dell’Università degli Studi di Milano tra notti in quota e analisi in laboratorio. Il film riflette sul legame tra i nostri comportamenti quotidiani e gli ecosistemi che abbiamo sempre considerato incontaminati.

Plastic River sposta lo sguardo sui corsi d’acqua del nord Italia, con un’indagine poetica e scientifica che racconta come le microplastiche contaminano fiumi e territori, trasformando il paesaggio in un campo di ricerca e consapevolezza.

Lunedì 12 maggio a Bra, alle ore 21 presso l’Auditorium Arpino, sarà la volta di Message from a Bottle di Niccolò Bruna. Il documentario attraversa il mondo per raccontare le rotte globali della plastica e le conseguenze del consumo incontrollato sulle comunità locali e sull’ambiente. Una riflessione globale, che si muove tra responsabilità collettive e possibilità concrete di cambiamento, accompagnata da testimonianze internazionali e azioni virtuose.

Lunedì 19 maggio a Saluzzo, alle ore 21 al Cinema Italia, sarà proiettato Mal di plastica di Diego Zicchetti. Il film esplora in modo diretto ed efficace gli effetti delle microplastiche sugli ecosistemi e sulla salute delle persone, offrendo spunti concreti per un cambiamento. Con approccio divulgativo e taglio scientifico, Zicchetti accompagna lo spettatore nei luoghi dove l’inquinamento plastico diventa esperienza quotidiana e impatto misurabile.

Chiuderà la rassegna giovedì 22 maggio a Mondovì, alle ore 21 al Cinema Baretti, il documentario Controcorrente di Daniele Giustozzi, realizzato in forma di viaggio on the road a impatto zero. I giovani autori raccontano in prima persona, attraverso 6.000 chilometri percorsi lungo tutta la Penisola, la crisi idrica italiana e il rapporto tra uomo e risorse naturali. Il film è una missione ambientalista, ma anche un racconto di umanità: pescatori, scienziati, eremiti e attivisti si alternano in un affresco vibrante del nostro rapporto con l’acqua e con le scelte di vita sostenibili.

"Le quattro serate di ‘Aspettando Spazzamondo’ offrono un’occasione preziosa di riflessione e confronto sui temi ambientali: l’obiettivo è ampliare l’impatto di ‘Spazzamondo’ e coinvolgere nella discussione nuovi pubblici”, dichiara Mauro Gola, presidente della Fondazione CRC. “Il cinema, e più in generale la cultura, possono giocare un ruolo chiave nel promuovere una partecipazione sempre più consapevole e attiva di tutta la comunità”.

Sono più di 170 i Comuni che hanno già aderito e oltre 5 mila i cittadini a oggi iscritti a Spazzamondo 2025, appuntamento che anche quest’anno si conferma come una delle iniziative di cura dell’ambiente e di partecipazione civica più seguite a livello nazionale. La giornata di sabato 24 maggio sarà dedicata alla raccolta dei rifiuti e all’animazione del territorio con il coinvolgimento delle scuole, dei cittadini, delle imprese e delle associazioni sportive.

Le iscrizioni sono aperte fino al 22 maggio su www.spazzamondo.it, dove è possibile selezionare il proprio Comune di riferimento tramite una mappa interattiva e ricevere tutte le informazioni necessarie per partecipare.