"Aspettando le rondini": iniziativa della Lipu di Cuneo per la tutela dell'ambiente

CUNEO CRONACA - Con l'arrivo della primavera, la Lipu di Cuneo propone l'iniziativa "Aspettando le rondini", finalizzata alla sensibilizzazione sull'importanza delle rondini e dell'ambiente in cui vivono e dedicata in particolare all'incontro con le scolaresche, oltre che con le persone interessate. Nell'ambito di tale iniziativa e per consentire la visita delle scolaresche nel periodo primaverile, il Giardino naturale di Viale Angeli 81 sarà aperto su prenotazione nel corso della settimana dal 24 al 29 marzo (oltre che nel pomeriggio del venerdì e del sabato, come consuetudine).

Inoltre, nel pomeriggio di sabato 29 marzo, è prevista la consegna della targa "Amici della Rondine" all’azienda agricola di Corrado Bruna Rosso di Borgata Biut (Valgrana) quale riconoscimento per la presenza di numerosi nidi di rondine nella stalla del signor Corrado, che alleva bovini di razza piemontese con metodi biologici e con attenzione al benessere animale grazie agli ampi spazi loro riservati.

Sempre nel pomeriggio di sabato 29 marzo, a tutti i bambini che si recheranno in sede a disegnare una rondine, o che porteranno da casa un disegno già fatto, verrà consegnato un buono per un gustoso gelato. Tutti i disegni dei bambini saranno esposti all’interno della sede. "Raccomandiamo, infine - scrive la Lipu -, a tutti coloro che ospitano un nido di rondine, balestruccio o rondone sotto al tetto di casa, di rispettarlo: questi bellissimi uccelli ci “ripagheranno” riducendo la presenza di zanzare e mosche".