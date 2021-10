Asl Cn2: a Verduno tamponi per i lavoratori che si vaccinano, tutte le regole

CUNEO CRONACA - L’Asl Cn2 comunica che, a partire da oggi, sabato 23 ottobre, per i cittadini che hanno già ricevuto la prima dose di vaccino, che lavorano in Piemonte e abbiano necessità di produrre la certificazione verde Covid-19 (Green Pass) per accedere ai luoghi di lavoro, sarà possibile ottenere, per i 15 giorni che intercorrono tra la somministrazione della prima dose di vaccino e l'attivazione del Green Pass, l’effettuazione di tamponi, in forma gratuita, presso la nostra ASL.

Per i soggetti interessati sarà indispensabile prenotarsi tramite le modalità sottoriportate. Inoltre, gli stessi soggetti dovranno necessariamente esibire, al momento dell’esecuzione del tampone, il certificato vaccinale della prima dose ed il modulo di autocertificazione (scaricabile dal medesimo portale della prenotazione). Si ricorda che l'intervallo fra l'esecuzione dei tamponi antigenici rapidi, offerti in forma gratuita, deve essere superiore o uguale alle 48 ore.

La prenotazione potrà essere effettuata esclusivamente online, attraverso il portale www.ilpiemontetivaccina.it o presso il portale www.salutepiemonte.it, nella sezione Cosa puoi fare seleziona Prenotare e clicca “Accedi” > clicca sul bottone “Prenotazione visite e esami” > in alto a sinistra clicca “Elimina Code” > inserisci i tuoi dati e prosegui > seleziona 91.13.L e concludi la prenotazione. Personalmente presso gli Sportelli Unici aziendali di Alba, Bra e Verduno (non è possibile effettuare la prenotazione per telefono).

Si ricorda che nelle giornate di sabato 23 e 30 ottobre e domenica 24 e 31 ottobre, a supporto di quanto offerto dalle farmacie territoriali, i cittadini residenti nel territorio dell’ASL CN2 che NON sono in possesso di Green Pass e NON hanno ricevuto la prima dose di vaccino, potranno effettuare tamponi a pagamento presso il presidio ospedaliero "Michele e Pietro Ferrero" a Verduno, sempre attraverso preventiva prenotazione.

La prenotazione potrà essere effettuata esclusivamente online attraverso il portale www.salutepiemonte.it nella sezione Cosa puoi fare seleziona Prenotare e clicca “Accedi” > clicca sul bottone “Prenotazione visite e esami” > in alto clicca “Libera Professione” > inserisci i tuoi dati e prosegui > seleziona 91.13.M e concludi la prenotazione. Personalmente o telefonicamente presso gli Sportelli Unici aziendali di Alba, Bra e Verduno. Attraverso il Call Center Regionale.

Si ribadisce che non sarà possibile presentarsi in accesso diretto, nè per l’effettuazione di tamponi gratuiti, nè per quelli a pagamento per ottenimento del Green Pass.