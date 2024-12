Arturo Brachetti racconta il varietà al teatro Politeama di Bra

CUNEO CRONACA - Ancora un doppio appuntamento al Teatro Politeama Boglione di Bra: la stagione teatrale 2024/25 continua ad offrire agli appassionati grandi occasioni di divertimento, a cominciare dallo spettacolo fuori abbonamento in programma mercoledì 11 dicembre “Arturo racconta il varietà”, di e con Arturo Brachetti.

Si tratta della data zero di un nuovo recital/conferenza che Brachetti interpreterà sul mondo del varietà. Una chiacchierata frizzante e brillante con Arturo: racconti, curiosità, aneddoti e ricordi dell’origine del teatro del varietà fino ai giorni d’oggi, con foto e video. Non si tratta di uno “spettacolo” con magie e trasformazioni ma di un vero e proprio “viaggio” nel tempo. Lo spettacolo è già sold out.

Inoltre, l’appuntamento sarà l’occasione per festeggiare insieme i vent’anni di riapertura del nostro amato teatro Politeama Boglione. Lo stabile, infatti, inaugurato per la prima volta il 1° settembre 1900, a partire dal 2000 è stato oggetto di un importante restauro, per riaprire i battenti nel 2004. Nella stessa settimana, domenica 15 dicembre, sempre alle 21, la stagione di prosa offrirà un altro grande, imperdibile classico: “La signora delle camelie” di Alexandre Dumas, diretto da Giovanni Ortoleva (con Anna Manella, Alberto Marcello, Nika Perrone, Gabriele Benedetti, Vito Vicino).

La dame aux camelias di Alexandre Dumas figlio, testo di sorprendente violenza sociale, ha dato origine ad uno degli “stereotipi” femminili più intensi dell’800 diventando modello di moltissimi prodotti artistici di grande successo. Nel corso dei secoli l’amore impossibile tra Marguerite Gautier e Armand Duval ha continuato a ripetersi diventando, forse, il più grande mito romantico moderno ma il romanzo di Dumas figlio, insieme agli struggimenti e alla nobiltà d’animo della sua eroina, racconta il voyeurismo e la perversione di una società che sfoga le sue tensioni sul corpo della donna. Nonostante le intenzioni moralizzanti e sentimentali del suo autore, La dame aux camelias è la cronaca impietosa di un omicidio sociale, in cui la violenza classista è travestita da romanticismo.

I biglietti singoli per lo spettacolo sono in vendita al costo di 23 euro; ridotto 20 euro per gli over 65 e gli under 26. È possibile acquistarli di persona tutti i lunedì dalle 16 alle 19 presso il botteghino del Teatro Politeama, in piazza Carlo Alberto. Si ricorda che non sono consentiti pagamenti in contanti. I biglietti sono acquistabili anche attraverso il sito www.ticket.it.

Il prossimo appuntamento a teatro è domenica 22 dicembre con il Concerto di Natale del Coro da camera di Torino diretto da Dario Tabbia. Si tratta di un evento fuori abbonamento offerto a tutta la cittadinanza dall’Amministrazione braidese. Necessaria la prenotazione presso il botteghino del teatro aperto tutti i lunedì dalle 16 alle 19.

Tutti i titoli della nuova stagione del teatro Politeama Boglione si trovano sul sito www.turismoinbra.it. Maggiori informazioni all’Ufficio Cultura e Manifestazioni del Comune di Bra, in piazza Caduti per la Libertà 20, chiamando il numero 0172.430185 o scrivendo a turismo@comune.bra.cn.it.