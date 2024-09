Artisti da tutta Italia per gli spettacoli della stagione 2024-25 di Egri per la Danza a Cuneo

CUNEO CRONACA - La Fondazione Egri per la Danza ha annunciato il progetto "Interscambi Coreografici Cuneo 2024/2025", una stagione ricca di eventi che si articolerà in 7 spettacoli presso il teatro Toselli in stretta collaborazione con la città Cuneo.

La programmazione coinvolgerà importanti compagnie del panorama regionale e nazionale, tra cui Balletto Teatro di Torino (Piemonte), Interno5 (Campania) + ResExtensa (Puglia), Compagnia Twain (Lazio), Tecnologia Filosofica (Piemonte), La Contrada (Friuli Venzia Giulia), Megakles Ballet (Sicilia), Eko Dance Company(Piemonte) oltre alla consueta presenza di EgriBiancoDanza (Piemonte).

In anticipazione della stagione, è previsto un evento outdoor in collaborazione con il Multicolor Festival, che trasformerà il centro storico di Cuneo in un palcoscenico a cielo aperto, offrendo alla comunità un'esperienza artistica coinvolgente e innovativa.

Parallelamente agli spettacoli, si svolgeranno 7 incontri dal titolo "Incontri con la Fondazione Egri" presso il Rondò dei Talenti. Questi appuntamenti, che nel tempo sono diventati un punto di riferimento per il pubblico locale, offrono un'importante occasione di dialogo e confronto tra artisti e spettatori, stimolando una partecipazione attiva e un dialogo aperto sulla danza contemporanea.

Il progetto "Interscambi Coreografici Cuneo 2024/2025" riflette l'impegno costante della Fondazione Egri per la Danza nel rispondere alle esigenze del territorio, con un'attenzione particolare alle ricadute socio-culturali delle proprie attività. La stagione includerà anche eventi pensati per bambini e famiglie, con laboratori e spettacoli dedicati, che mirano a coinvolgere le nuove generazioni e a promuovere la cultura della danza come strumento educativo e sociale.

La Fondazione si avvale di una rete di collaborazioni consolidate con partner locali di rilievo, tra cui l'Associazione Scatola Gialla, METS - Conservatorio di Cuneo, e il Festival Mirabilia. Il coinvolgimento attivo delle associazioni del territorio ha permesso di creare partnership solide, con l'obiettivo di replicare anche quest'anno iniziative di successo come le donazioni promosse in collaborazione con l'Associazione Fiordaliso.

Importante è la presenza delle Scuole di Danza, che nel corso del tempo hanno consolidato un rapporto continuativo con la Fondazione Egri durante tutta la stagione teatrale. Formazione e spettacolo dal vivo si fondono per offrire ai giovani talenti del cuneese una preparazione a 360°, grazie al confronto con grandi professionisti del settore. Nella stagione 2024/2025, la Fondazione attiverà una call rivolta a tutte le scuole di danza interessate, che, aderendo, potranno partecipare a diversi workshop e incontri, oltre ad avere accesso a tutti gli spettacoli della stagione a costi vantaggiosi.

Fondamentale alla riuscita del progetto è il supporto della città di Cuneo, che dimostra da anni una grande attenzione alla cultura riconoscendo nella Fondazione Egri un importante interlocutore per la programmazione e diffusione della danza.

Oltre ai sostegni del Ministero della Cultura, Regione Piemonte e Fondazione CRT il progetto è sostenuto dalla Fondazione CRC, che continua a supportare in modo significativo le attività della Fondazione Egri per la Danza, contribuendo alla crescita culturale e artistica di Cuneo. "Interscambi Coreografici Cuneo 2024/2025" rappresenta un contributo fondamentale per lo sviluppo della vita culturale della città, rafforzando il ruolo di Cuneo come centro nevralgico per la danza contemporanea.