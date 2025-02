Arriva una perturbazione con pioggia martedì sulla Granda, ma migliora già da mercoledì

CUNEO CRONACA - Un debole promontorio di alta pressione presente sul bacino occidentale del Mediterraneo tende progressivamente a cedere sotto la spinta di una profonda area depressionaria nordatlantica determinando sulla nostra regione annuvolamenti irregolari per il pomeriggio odierno e precipitazioni sparse limitate ai settori di confine con la Liguria.

Martedì - fa sapere Arpa Piemonte - la perturbazione entrerà sull'alto Tirreno determinando un ulteriore peggioramento del tempo con precipitazioni sparse in giornata, più diffuse e persistenti dal pomeriggio sull'alto Piemonte e sui settori orientali della regione, localmente a carattere di rovescio.

Migliora nel corso della giornata di mercoledì, con residue precipitazioni in giornata sul basso Alessandrino.

Martedì 25 febbraio

Nuvolosità: cielo molto nuvoloso o coperto.



Precipitazioni: dal mattino deboli diffuse sulla regione, più sporadiche e sparse sul Cuneese e più intense sul settore nordest. Dalle ore centrali intensificazione dei fenomeni sulla parte nord con valori moderati localmente forti, anche a carattere temporalesco, in particolare sulle zone al confine con la Lombardia. Quota neve in calo sui 1200-1300 metri a nord e 1600-1700 metri a sud.



Zero termico: in generale calo, più marcato in serata fino a 1600-1700 m a nord e 1900-2000 metri a sud.

Venti: moderati da sudovest in montagna; sui settori alpini rotazione dei venti da ovest nel pomeriggio e successivamente da nordovest in serata. Deboli con locali rinforzi in pianura, da sud su Astigiano e Alessandrino e da est-nordest sul resto delle pianure.

Mercoledì 26 febbraio

Nuvolosità: nuvoloso al primo mattino con graduale diminuzione delle nubi nel corso della mattinata fino a soleggiato o velato nel pomeriggio. Foschie e nebbie al primo mattino sulle pianure.

Precipitazioni: possibili deboli rovesci sull'Appennino al mattino.

Zero termico: in ulteriore calo già dal mattino fino a 1500-1700 metri, in lieve risalita solo in serata.

Venti: moderati da nord-nordest in montagna, con rinforzi sostenuti nelle vallate settentrionali e prime pianure per locali condizioni di foehn. Deboli da nord in pianura.

Giovedì 27 febbraio

Nuvolosità: cielo sereno o poco nuvoloso con passaggio di velature al primo mattino.

Precipitazioni: assenti.

Zero termico: in aumento fino a 1800 metri a nord e 2000 metri a sud.

Venti: deboli a tutte le quote, occidentali sulle Alpi con locali rinforzi sulle creste, e variabili altrove.