Aria siberiana sul Piemonte e sulla Granda, poi temperature in ripresa da metà settimana

CUNEO CRONACA - Una massa di aria fredda di origine siberiana è discesa nella notte verso i Balcani e con correnti orientali ha colmato la pianura Padana raggiungendo il Piemonte. La nuvolosità medio bassa della mattina progressivamente lascerà spazio al sole.

Secondo le previsioni di Arpa Piemonte, le temperature sono previste ancora in calo per la mattina di martedì, per poi gradualmente risalire nella seconda metà della settimana.

Condizioni variabili dovute ad un persistente flusso meridiano in quota caratterizzeranno i prossimi giorni, e un impulso più instabile potrà portare a qualche precipitazione tra Alpi Cozie e Marittime nel pomeriggio di mercoledì, con quota neve sopra ai 1900 metri.

Martedì 8 aprile

Nuvolosità: al mattino nuvolosità bassa a ridosso dell'arco alpino e sulle pianure occidentali, in dissolvimento nella mattinata fino a cielo generalmente sereno con transito di velature nel pomeriggio. Nubi localmente più compatte sul basso Cuneese.

Precipitazioni: assenti.

Zero termico: al mattino tra 1100 metri a nord e 1400 metri a sud in generale aumento nel corso della giornata fino a 2400-2700 metri, e nuovamente in calo nella sera.

Venti: deboli settentrionali sulle Alpi, moderati sulle Lepontine in attenuazione pomeridiana. Sull'Appennino deboli con locali rinforzi da nord-nordest. In pianura e collina al mattino deboli al più moderati orientali, in indebolimento nelle ore centrali della giornata e nuova intensificazione nella sera.

Mercoledì 9 aprile

Nuvolosità: al mattino locali addensamenti medio-bassi sulle pianure occidentali e fascia pedemontana con possibili foschie. Attenuazione della nuvolosità nelle ore centrali fino a cielo generalmente poco o irregolarmente nuvoloso con sviluppo di nubi cumuliformi sui rilievi.

Precipitazioni: generalmente assenti, possibili isolati rovesci pomeridiani sui rilievi tra Alpi Graie e Marittime. Quota neve superiore ai 1900 metri.

Zero termico: al mattino tra 1300 metri a nord e 1700 metri a sud, in generale rialzo fino a 2000-2200 metri nelle ore centrali.

Venti: al mattino sui rilievi deboli occidentali in rotazione a settentrionali nel pomeriggio, in pianura e collina deboli a regime di brezza.

Giovedì 10 aprile

Nuvolosità: al mattino poco nuvoloso con nubi basse irregolari sulle pianure centrali, rapida attenuazione della nuvolosità fino a cielo sereno nel pomeriggio, con transito di sottili velature al nord.

Precipitazioni: assenti.

Zero termico: in progressivo aumento fino a 2700-2900 metri.

Venti: sui rilievi deboli settentrionali con locali rinforzi sopra ai 2000 metri; in pianura e collina deboli di direzione variabile.