Aria fredda e umida porta maltempo anche in Granda, ma nel weekend torna il sereno

CUNEO CRONACA - A causa di un minimo depressionario, l'aria fredda e umida è arrivata nella nostra regione, causando un tempo perturbato soprattutto al mattino, in particolare sul basso Piemonte e in provincia di Cuneo. Un progressivo miglioramento - rileva Arpa - è atteso dalla giornata di venerdì, mentre il fine settimana in Granda si preannuncia sereno.

Nel dettaglio: venerdì nuvoloso al mattino, con schiarite via via più ampie nel corso del pomeriggio; precipitazioni deboli isolate al primo mattino, zero termico in rialzo fino a 2200 metri. Sabato cielo sereno sull'arco alpino, poco nuvoloso altrove con addensamenti sulla fascia pedemontana occidentale. Locali foschie al mattino sulle pianure orientali. Zero termico in ulteriore lieve aumento fino a 2300 metri.

(Immagine tratta dal sito di Arpa Piemonte)