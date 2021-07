ARGENTERA/ Sistemato il ponticello sullo Stura, ora si asfalta la strada a Ferrere e Bersezio

CUNEO CRONACA - Sono stati ultimati, a tempo di record, i lavori per il rifacimento del ponticello pedonale che permette, ad Argentera, in provincia di Cuneo, di transitare sul fiume Stura per collegarsi con il sentiero "delle Lose". La vecchia struttura, pericolante, aveva urgente necessità di essere ripristinata. Il lavoro svolto dagli operai del servizio forestale regionale sono stati eseguiti a regola d’arte.

Soddisfatto il sindaco, Monica Ciaburro, che ha dichiarato: “Ringrazio quanti si sono impegnati nella costruzione della passerella. E' stata una sinergia fruttuosa tra enti pubblici che ha permesso ad un Comune come il nostro, purtroppo impedito nelle spese a causa del dissesto economico, di poter risparmiare sui costi di costruzione ottenendo peraltro un ottimo risultato”.

La settimana prossima si provvederà alla asfaltatura di tratti della strada per Ferrere e nel concentrico di Bersezio. Potranno verificarsi momentanee difficoltà nel traffico.