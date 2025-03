Aprile in biblioteca: a Limone quattro appuntamenti per i più piccoli

CUNEO CRONACA - La Biblioteca-Museo dello Sci di Limone Piemonte nel mese di aprile propone quattro appuntamenti speciali, dedicati ai bambini che desiderano immergersi nel mondo della lettura in modo coinvolgente e creativo.

Il primo incontro sul tema “I quattro elementi” è fissato per sabato 5 aprile alle 16.30. Un viaggio tra le meraviglie della natura attraverso letture dedicate a terra, acqua, aria e fuoco. Un’occasione per scoprire come questi elementi influenzano il nostro mondo e le storie che ci circondano. Per bambini a partire dai 4 anni.

“Esploriamo le fiabe” è il titolo del secondo appuntamento, in programma per sabato 12 aprile alle 16.30. Dopo la lettura di alcune fiabe tratte dalla raccolta “Esplorare” di Michela Minini, i bambini potranno dare libero sfogo alla loro creatività, illustrando le storie lette e contribuendo alla realizzazione di un nuovo libro collettivo. Per bambini a partire dai 6 anni.

Nella Settimana Santa, la biblioteca propone due appuntamenti dedicati alla Pasqua. Il primo, giovedì 17 aprile alle 16.30, sarà un pomeriggio con letture tematiche e disegni da colorare incentrati su questa festività. Per bambini a partire dai 4 anni.

Sabato 19 aprile, invece, i bambini potranno cimentarsi con un Gioco dell’oca pasquale a grandezza naturale. Un appuntamento ludico e interattivo dove i piccoli partecipanti potranno divertirsi lanciando un dado gigante e affrontando sfide e attività su ogni casella. L’iniziativa si svolgerà in due turni, alle 10.00 e alle 16.00. Per bambini a partire dai 4 anni.

L’ingresso a tutti è gratuito, ma per partecipare è necessario prenotarsi tramite la piattaforma Eventbrite via mail al seguente indirizzo: bibliotecacivica@comune.limonepiemonte.it.