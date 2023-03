Apre la stagione dell'Agrigelateria della Tenuta Berroni di Racconigi premiata da Gambero Rosso

CUNEO CRONACA - Un weekend intenso quello del 25 e 26 marzo per Tenuta Berroni che sabato 25 apre la seconda vera stagione della sua Agrigelateria insignita di un cono dalla Guida Gelaterie d'Italia 2023 del Gambero Rosso, e domenica 26 dà il via e al ciclo di visite che, mensilmente, fino ad ottobre ripercorreranno i 250 anni della dimora.

L’impegno e la qualità dei prodotti creati da Sàndor e Michelle Gosztonyi, fratelli e contitolari di un’attività avviata nell’autunno del 2019 nelle dipendenze agricole della Tenuta, per tutto il periodo della pandemia costretta a cambiamenti di rotta e strategie, sono stati premiati dal prestigioso riconoscimento del Gambero Rosso, prima gelateria del racconigese a potersene fregiare. Gelati e sorbetti, in 85 variantii a rotazione, ovetti di Pasqua farciti di gelato non sono le sole novità di stagione.

Come candeline su una torta di compleanno, festeggiano i 250 anni della Tenuta, fresca di restauri, e l'avvio delle aperture al pubblico. Otto appuntamenti, da marzo a ottobre, che ricomporrano come un mosaico la storia pubblica e privata della dimora, degli architetti che l’hanno trasformata nel tempo e delle famiglie che l’hanno abitata fino agli attuali proprietari. Una ricostruzione che consentirà di ricomporre momenti di storia di un'area del Piemonte fuori dai circuiti turistici più classici.

Domenica 26 marzo, alle 15 ed alle 17, si inizia con la famiglia che acquistò la tenuta e diede avvio nelle prime trasformazioni, in particolare con Ignazio De Laugier, un esponente di rilievo che per il restauro della dimora chiamò molti degli artisti che lavorarono per la Casa Reale, in particolare nella Castello di Racconigi. I biglietti per le due visite del 26 marzo sono acquistabili direttamente QUI. Tariffe ridotte per bambini e per famiglie con due bambini.