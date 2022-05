Apre con i bambini delle scuole "Il sentiero delle favole" nella Riserva naturale Ciciu del Villar

CUNEO CRONACA - Un itinerario per far sognare i bambini, per farli giocare e conoscere la fauna tipica della media montagna alpina. È Il sentiero delle favole, inaugurato nella Riserva naturale Ciciu di Villar San Costanzo.

Il percorso segue il suggestivo canyon di rio Bello dove sono state sistemate in anfratti tra le rocce, su alberi e in altre posizioni curiose, 21 sculture di legno, realizzate dall’artista Barba Brisiu, che ritraggono animali "umanizzati" per far conoscere i mestieri che attraversano i tempi.

L’idea è della Pro Villar e Conitours, associazione sorta per la gestione dell’area protetta, che ha allestito l’itinerario per valorizzare e rendere ancora più attraente questo piccolo gioiello naturale. Un intervento in cui non è mancata la collaborazione dell’Ente Aree Protette Alpi Marittime e della squadra locale degli operai forestali dell’assessorato alla Montagna della Regione Piemonte che hanno rimesso a nuovo il tracciato.

Il sentiero delle favole si sviluppa su una lunghezza di circa 800 metri rappresenta la meta ideale per le famiglie con bambini e per le attività didattiche con le scuole dell’infanzia, elementari e medie. Venerdì a "collaudare" per primi il nuovo sentiero tematico saranno 280 bambini di scuole primarie provenienti da vari plessi della provincia di Cuneo.

Per informazioni e approfondimenti: visita il sito Pro Villar o chiama il 327 1176661.

Per prenotare le visite: Cônitours.