A Torino un evento benefico per il centro di Novello che punta a diventare primo "ospedale" per ricci

CUNEO CRONACA - Giovedì 28 dicembre alle 19, presso "Il Caffè dell'Erboristeria Mességué" di Torino (Via Mazzini 13) si svolgerà un divertente, gustoso e colorato “Aperi-riccio” vegano di beneficenza per aiutare i piccoli ospiti del “Centro Recupero Ricci La Ninna” di Novello. Il costo dell’aperitivo è di 25 euro e la prenotazione è obbligatoria. Ci sarà anche una bancarella di beneficenza (Ricciolandia), con tanti oggetti a tema riccio per i regali.

L’evento è stato organizzato per raccogliere donazioni a favore di quello che presto diventerà il primo ospedale e pronto soccorso per ricci d’Europa con avanzati macchinari per la diagnostica. Il centro, ad oggi, soccorre circa 400 ricci all’anno, cercando di salvare loro la vita per poi reimmetterli in libertà una volta guariti. I ricci che vengono portati al centro sono spesso denutriti, pieni di parassiti, feriti da decespugliatori, investiti dalle auto o avvelenati dai pesticidi. Per diventare il primo ospedale d’Europa dedicato a questa specie, che rischia di estinguersi nell’arco di un ventennio, "La Ninna" ha bisogno di sostegno economico, che verrà utilizzato per costruire le sale operatorie, acquistare delle incubatrici, strumentazioni di laboratorio, assumere medici veterinari.

Durante la serata, ci sarà la proiezione del documentario “Die Igel-Retter aus dem Piemont” (Il soccorritore dei ricci dal Piemonte) girato nel 2021 al Centro Ricci La Ninna per la regia di Rosie Cook e andato in onda su Arte TV per la serie “Geo 360”. Il documentario ha vinto il prestigioso "Nature Film Festival (Deutsche NaturfilmPreis) in Germania. Per chiunque fosse impossibilitato a partecipare all’evento, ma volesse contribuire donando al Centro la quota di un “aperi-riccio sospeso” (25 euro), può farlo con bonifico (CENTRO RECUPERO RICCI LA NINNA - Banca CRS - IBAN: IT10K0630546851000010157449 - BIC per donazione dall'estero: SARCIT2S - Causale: Apeririccio sospeso) oppure con PAYPAL QUI. Per prenotare è necessario mandare un messaggio via Whatsapp a Roberta al 3465751391.

“Sarò presente per raccontare un po' di storie commoventi e coinvolgenti sui ricci e per sensibilizzare le persone su un tema importante: gli animali selvatici stanno pagando conseguenze devastanti per la catastrofe climatica (in questi giorni ci sono oltre 20 gradi nelle ore diurne e siamo a dicembre); riceviamo tantissimi ricci anche da Torino e molti sono troppo piccoli e debilitati per superare l’inverno, perché nascono da cucciolate tardive, dovute proprio al cambiamento climatico. Quest’estate - racconta il veterinario Vacchetta - siamo intervenuti per fermare un cantiere in Via Druento 49 a Torino per il tempo sufficiente a salvare i ricci presenti in quella zona e ora ci piacerebbe che i torinesi venissero all’aperitivo per conoscerci e supportare le nostre attività, anche perché non abbiamo nessun aiuto statale e viviamo solo di donazioni provate. Ci vediamo al Caffè dell'Erboristeria Mességué per farci gli auguri di buon anno: il bene porta sempre con sé altro bene e di questo sono fermamente convinto”.