Anticipo di primavera con temperature in aumento in Granda, più nuvole venerdì e domenica

Giovedì 14 marzo

Nuvolosità: cielo sereno o poco nuvoloso per transito di velature; nel pomeriggio formazione di cumuli lungo l'arco alpino e sull'Appennino.

Precipitazioni: assenti.

Zero termico: in ulteriore rialzo fino a 2800-3000 metri nelle ore centrali della giornata sul sud della regione, a nord generalmente stazionario tra 2500-2600 metri. In lieve flessione nel tardo pomeriggio.

Venti: deboli da nordovest sulle Alpi, localmente moderati da sud sull'Appennino e i settori di Astigiano ed Alessandrino, deboli a regime di brezza altrove.

Venerdì 15 marzo (nell'immagine)