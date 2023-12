Ancora giornate soleggiate in Granda e temperature primaverili in montagna da domenica

CUNEO CRONACA - "Intensi flussi settentrionali in quota garantiscono bel tempo sul Piemonte nel pomeriggio odierno, con rinforzi per condizioni di foehn in Valle Ossola e sulle pianure orientali.

Da sabato - fa sapere Arpa Piemonte - la progressiva espansione di un anticiclone atlantico sull'Europa centrale e orientale manterrà condizioni stabili e soleggiate sulla regione, con foschie e banchi di nebbia sulle pianure nelle ore più fredde tra sabato e domenica, associate a possibili locali gelate". Le temperature subiranno un marcato aumento soprattutto sui rilievi di alta collina e di montagna.

"L'alta pressione si ritirerà più a ovest - si legge sul sito di Nimbus.it in merito alla probabile evoluzione fino al 25 dicembre - favorendo l'ingresso di correnti da nord-ovest verso le regioni alpine. Annuvolamenti torneranno ad addensarsi a tratti sui settori alpini di confine e valdostani, con qualche precipitazione.

Al sud delle Alpi schiarite con velature e banchi nuvolosi in transito o qualche addensamento per nubi basse. Questa configurazione dovrebbe caratterizzare anche il periodo natalizio. Temperature tra 8 e 12 gradi in pianura; in calo in montagna con massime sui 5/8 gradi a 1500 metri. Lieve gelo notturno".

Nel dettaglio, le previsioni dall'ultimo bollettino di Arpa Piemonte

Sabato 16 dicembre