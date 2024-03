Rischio idrogeologico nelle valli Tanaro, Varaira e Stura: 200 utenze senza corrente elettrica

CUNEO CRONACA - Giornata all'insegna della variabilità con possibili precipitazioni deboli e sparse sulle zone al confine con la Liguria e sul Verbano mentre condizioni più stabili ritorneranno a partire da martedì grazie all’espansione di un promontorio anticiclonico sull'Europa occidentale.

Alla luce della situazione descritta, il Centro Funzionale di Arpa Piemonte ha emesso, per il pomeriggio, una allerta arancione per rischio valanghe sulle zone nordoccidentali A, B, C (Verbano, Biellese, Novarese, Torinese), e sulle Alpi Marittime e Liguri (zone E ed F).

Inoltre allerta gialla per rischio idrogeologico sulla fascia settentrionale (A,B,C) e gialla per idrogeologico e idraulico nell’Alessandrino (G), nelle zone appenniniche (H) e sulle pianure settentrionali (I).

Sono numerose le utenze al momento disconnesse dalla rete elettrica a causa delle nevicate e delle piogge che hanno interessato il Piemonte. La Sala operativa della Protezione civile della Regione Piemonte ne segnala 1600 nel Torinese, 1100 nel VCO, 600 nel Biellese, 500 in Valsesia, 200 nel Cuneese.

Attualmente sono chiuse le seguenti strade statali e provinciali:

* in provincia di Torino SP32 a Viù, SP48 a Valprato Soana, SP50 a Ceresole Reale, SP64 a Traversella, SP117 a Baldissero, SP247 a Corio, SP254 a Gravere:

* in provincia di Alessandria SP6 a Sala Monferrato, SP150 a Bosco Marengo, SP154 a Novi Ligure, SP225 a Melazzo, mentre la SP334 tra Acqui Terme e Melazzo è percorribile a senso unico alternato:

* in provincia di Asti la SP49A a Maretto;

* in provincia di Biella il sottopasso "Santo Stefano" sulla SS758;

* in provincia di Cuneo SP26 tra Paesana e Crissolo e SP301 dal km3.700 (Diga Piastra)

* in provincia di Novara SS32Dir a Campagnola

* in provincia di Vercelli SP299 a Piode, SR10 della Valle Sermenza, SP82, SP124 tra Rimasco e Carcoforo, SP80

* nella provincia del Verbano Cusio Ossola SP49 tra Artò e Boleto, SP74 a Goglio, SS659 a Formazza.

Per quanto riguarda la situazione delle strade in tempo reale si consiglia di consultare www.muoversiinpiemonte.it e l’account X @MIPiemonte.