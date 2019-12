Ance Cuneo: l'architetto 45enne Gabriele Gazzano nuovo presidente dei costruttori edili della provincia

Gabriele Gazzano, amministratore delegato della Editel Spa di Nucetto, 83 dipendenti e 25 milioni di euro circa di fatturato, è il nuovo presidente di Ance Cuneo.

Quarantacinque anni, architetto, è stato eletto all'unanimità all'assemblea annuale della Sezione. Succede a Elena Lovera, vicepresidente di Ance Piemonte, che rimane nel direttivo di Ance Cuneo e nell’associazione degli Industriali, in veste di vicepresidente di Confindustria Cuneo. Gazzano, già consigliere del direttivo Ance, guiderà i Costruttori edili della provincia per i prossimi quattro anni. Nel suo incarico sarà affiancato dai vicepresidenti Pierelisa Balaclava (Balaclava Srl) e Claudio Pontiglione (Tecnoedil Lavori Scarl).

Portare avanti il dialogo con le istituzioni, fare rete e continuare a lavorare uniti per essere sempre di più il riferimento delle imprese edili della provincia, gli obiettivi al centro del suo programma. "Ringrazio tutti gli imprenditori edili che mi hanno sostenuto – ha commentato il neo presidente, subito dopo l’elezione –. Anche se vi è un forte gap infrastrutturale, il nostro territorio è un unicum per la realtà imprenditoriale, dinamica e virtuosa. Le imprese edili costituiscono una parte importante del sistema economico cuneese. Esperienza, capacità innovativa, specializzazione, qualità che Ance è chiamata a valorizzare, mediante un’azione di collegamento strategico con il mondo delle Istituzioni. Nonostante le difficoltà della professione, sono convinto che costruire resti il mestiere più bello del mondo. Il modo di costruire a cui eravamo abituati è cambiato irreversibilmente ed è fondamentale accompagnare le aziende nel delicato percorso di innovazione, in termini di sostenibilità e modernità”.



Risultano inoltre eletti Luca Barberis - Franco Barberis Impresa Costruzioni S.p.a., ( anche in qualità di presidente della Cassa Edile), Filippo Blengini - S.A.I.S.E.F. S.p.a., Riccardo Ferrero - Ferrero Attilio Costruzioni S.p.a., Claudio Giordano - Giordano Costruzioni S.r.l., Andrea Paoli - Opera S.r.l., Riccardo Preve - Preve Costruzioni S.p.a., Elisa Rossello - Rossello Costruzioni S.r.l., Ivano Rosso - Cogibit S.r.l. Fanno parte del Consiglio Generale di Ance Cuneo: Eleonora Garino - La Passatore Costruzioni S.r.l., presidente di Ance Giovani ed Elena Lovera, Costrade srl, presidente Ente Scuola e C.P.T. past president della Sezione.



Hanno ricevuto il premio "Imprenditore dell’anno" per l’importante carriera imprenditoriale e associativa nel settore delle costruzioni in provincia di Cuneo Carlo Marchisio e Marina Morgantini (GE.LA.MO. S.R.L. Villar San Costanzo), Ing. Mario Giuggia (Giuggia Costruzioni S.r.l. - Villanova Mondovì) - Teresio Massucco (Massucco Costruzioni S.R.L. Cuneo).

(Nella foto, da sinistra: il nuovo presidente di Ance Cuneo Gabriele Gazzano con il presidente di Confindustria Cuneo Mauro Gola e il direttore generale Giuliana Cirio)