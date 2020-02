Pasta colorata e "a cuore" della bottega di Castagnito ora in tutto il mondo con Amazon

Per un San Valentino di gusto e passione, a volte la genuinità e l’originalità non bastano: ci vogliono gli ingredienti di una volta e una storia d’amore da raccontare. Come quella di Nonno Mario Italia, piccola azienda di Castagnito, in provincia di Cuneo, che con la sua pasta a forma di cuore ha fatto innamorare tutto il Bel paese, e pure il mondo, grazie alle vendite online su Amazon Made in Italy, la vetrina che Amazon.it dedica alle botteghe artigianali e alle piccole e medie imprese italiane.e

Proprio una storia d’amore è alla base della nascita dell’azienda piemontese, avvenuta ormai 15 anni fa. Francesca Burdese fonda Nonno Mario Italia insieme al socio, Mario, per promuovere sapori, profumi e prodotti rispettosi della tradizione di famiglia e della qualità di un territorio, quello delle Langhe, di cui va orgogliosa. Oltre a quella per la sua terra, Francesca nutre un’autentica passione per lo shopping online. Da questi due amori nel 2015 nasce l’idea di aprire un account “Nonno Mario Italia” sulla vetrina Amazon Made in Italy.

"Per noi entrare a far parte della vetrina Made in Italy di Amazon significa perseguire la nostra filosofia aziendale: promuovere esclusivamente prodotti italiani, tipici e tradizionali; farli apprezzare nel migliore dei modi; farli conoscere anche fuori dal territorio", spiega Francesca, che della "pasta colorata, aromatizzata, di semola o all’uovo, prodotta secondo metodi antichi e tradizionali, senza conservanti e solo con coloranti naturali" ha fatto il suo cavallo di battaglia, dentro e fuori i classici canali di vendita.

“Il primo ordine che abbiamo ricevuto tramite Amazon veniva dalla Sicilia. Oggi riceviamo ordini (e tanti complimenti) anche dal Giappone al Madagascar, dalle Canarie al Brasile. Grazie all’esperienza che stiamo facendo con le vendite online, riusciamo anche a fidelizzare i nostri clienti imparando ad assecondarne gusti e preferenze”, conclude.

Gusti e occasioni che diventano ancora più speciali in un giorno come quello di San Valentino e al quale Amazon dedica un’intera vetrina a partire dal 31 gennaio, per tutti gli innamorati della propria dolce metà e del Bel paese.