Alta pressione in rimonta: giornate primaverili in Granda, ma sabato sera cambia il tempo

CUNEO CRONACA - Sull'area europea si trovano due strutture principali, un anticiclone sulla parte occidentale e una saccatura tra Russia e Europa orientale. Una modesta ondulazione associata alla saccatura interesserà l'Italia settentrionale nella giornata, anche se gli effetti sul Piemonte saranno limitati a qualche possibile rovescio nel pomeriggio sui settori alpini tra Cozie e Marittime.

Giovedì e venerdì la nuova progressiva rimonta dell'anticiclone atlantico sul Mediterraneo centro-occidentale garantirà condizioni stabili e soleggiate sulla nostra regione, con temperature in deciso aumento. La prima parte della giornata di sabato al momento appare caratterizzata ancora da tempo stabile mentre dalla sera potrebbe avere luogo un peggioramento del tempo.

Giovedì 10 aprile

Nuvolosità: sereno o poco nuvoloso; non esclusa la formazione di locali foschie prima dell'alba in pianura.

Precipitazioni: assenti.

Zero termico: in deciso aumento fino a circa 3000-3200 metri.

Venti: deboli o localmente moderati settentrionali in montagna; deboli di direzione variabile o a regime di brezza sui restanti settori.

Venerdì 11 aprile

Nuvolosità: sereno o poco nuvoloso, con formazione di modesta nuvolosità cumuliforme in montagna nel pomeriggio; non esclusa la formazione di locali foschie prima dell'alba in pianura.



Precipitazioni: assenti.



Zero termico: in rialzo sui 3400-3500 metri.

Venti: deboli nordoccidentali sulle Alpi e deboli o moderati meridionali in Appennino; deboli prevalentemente da sud altrove, con rinforzi su Astigiano e Alessandrino.

Sabato 12 aprile

Nuvolosità: al mattino sereno o poco nuvoloso in montagna, parzialmente nuvoloso in pianura; nuvolosità in aumento nel pomeriggio.

Precipitazioni: dal pomeriggio potrà svilupparsi qualche rovescio sulle Alpi, in possibile estensione verso le pianure in tarda serata.

Zero termico: in calo fino a circa 2800-3000 metri in serata.

Venti: in progressiva rotazione da sudovest sulle Alpi e da sud sull'Appennino, in intensificazione fino a moderati; deboli variabili in pianura

con possibili rinforzi da sud su Astigiano e Alessandrino.