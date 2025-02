Alta pressione e sole, ma in arrivo freddo e neve a bassa quota da venerdì in Granda

CUNEO CRONACA - La progressiva espansione di un promontorio anticiclonico dalle Azzorre verso l'Europa centrale mantiene condizioni stabili sulla regione, ben soleggiato in montagna e più grigio sulle pianure per foschie e nubi basse.

Tra giovedì e venerdì - fa sapere Arpa Piemonte - una goccia fredda in quota si isolerà da una saccatura presente sulla penisola scandinava e si porterà Oltralpe, determinando un progressivo aumento della copertura nuvolosa e prime precipitazioni nella giornata di venerdì, nevose anche a quote collinari.

Mercoledì 5 febbraio

Nuvolosità: cielo sereno. Foschie e locali nebbie al primo mattino sulle pianure.



Precipitazioni: assenti.



Zero termico: al mattino stazionario sui 2900 m, dal pomeriggio in calo sui 2600-2700 metri.

Venti: deboli nordorientali in montagna con rinforzi sulle cime più esposte, calmi o deboli variabili in pianura.

Giovedì 6 febbraio

Nuvolosità: cielo sereno o poco nuvoloso, con locali foschie fino al primo mattino. Dal pomeriggio parziale aumento della copertura, in particolare sul settore pedemontano.

Precipitazioni: assenti.

Zero termico: in marcato calo fino a 1000-1100 metri in serata.

Venti: sulle Alpi deboli occidentali al mattino in rotazione da sudovest ed intensificazione dalla sera; deboli dai quadranti orientali altrove, con rinforzi su Appennino e pianure dalla seconda parte della giornata.

Venerdì 7 febbraio

Nuvolosità: al primo mattino cielo irregolarmente nuvoloso sulle Alpi e molto nuvoloso altrove. Nubi in aumento nel corso della giornata fino ad avere cielo molto nuvoloso o coperto.

Precipitazioni: dalla tarda mattinata deboli sparse sulla fascia pedemontana occidentale, in estensione alle pianure in serata. Nevischio fino a quote collinari.

Zero termico: in calo già al mattino sugli 600-800 metri, stazionario nel corso della giornata.

Venti: moderati a tutte le quote, meridionali sulle Alpi e da nordest altrove.