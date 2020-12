Alstom consegna il 100° treno "Pop" a Trenitalia nel 20° anniversario della sua presenza a Savigliano

CUNEO CRONACA - In occasione dell’evento di celebrazione per i 20 anni di presenza a Savigliano (CN) e Sesto San Giovanni (MI), Alstom Ferroviaria ha consegnato a Trenitalia il 100° treno regionale Coradia Stream «Pop», parte della commessa di 162 nuovi treni regionali elettrici di media capacità ordinati a partire dal 2016, per un valore complessivo di 1 Miliardo di euro.

Progettato per essere eco-compatibile il treno consuma il 30% in meno d’energia rispetto alla precedente versione ed è riciclabile al 96%, rappresentando la sintesi di una nuova generazione di treni che avranno nel prossimo futuro un ruolo sempre più chiave nello sviluppo della mobilità del nostro Paese.

“Con la consegna nei tempi previsti del centesimo treno Pop a Trenitalia, Alstom raggiunge un traguardo straordinario che conferma l’impegno dell’azienda nel determinare il futuro del settore dei trasporti. Siamo fortemente convinti che solo costruendo un ecosistema integrato e innovativo, che dialoga in maniera aperta con tutti gli attori chiave di questa industria, si possa garantire al Paese quella competitività necessaria per vincere le sfide globali che ci attendono” – ha dichiarato Michele Viale - Amministratore Delegato Alstom Italia.

“La consegna del 100° treno Pop e degli altri treni regionali mostra quanto la profonda riorganizzazione industriale del trasporto regionale di Trenitalia stia portando i risultati attesi da lungo tempo. Riconquistare la fiducia delle Regioni ci ha permesso di pianificare importanti investimenti con nuovi treni che stanno abbassando l’età media della flotta in tutta Italia. Come azienda del Paese, siamo orgogliosi di contribuire allo sviluppo delle aree urbane con un trasporto più efficiente e, allo stesso tempo, fornire un enorme contributo al tessuto industriale italiano e al suo indotto” – ha affermato Orazio Iacono - Amministratore Delegato e Direttore Generale Trenitalia.

Alstom ha ospitato oggi nella sede di Savigliano un momento di confronto con gli interventi di: Alberto Cirio - Presidente della Regione Piemonte, Guido Saracco - Rettore del Politecnico di Torino, Carlo Bonomi - Presidente di Confindustria, Mauro Gola - Presidente di Confindustria Cuneo, Giulio Ambroggio - Sindaco di Savigliano, Gianluca Erbacci – Senior Vice President Europe di Alstom, Orazio Iacono - Amministratore Delegato e Direttore Generale Trenitalia e Michele Viale - Amministratore Delegato Alstom Italia.

Al termine dell’evento è stato consegnato a Trenitalia il centesimo treno Pop, con la cerimonia del taglio del nastro.

Alstom raggiunge questo importante traguardo in occasione dell’anniversario del ventennale dall'acquisizione di Fiat Ferroviaria e del relativo ingresso nel Gruppo dei siti di Savigliano (CN) e Sesto San Giovanni (MI). In Italia, Alstom impiega oltre 3.000 dipendenti in 8 stabilimenti e 31 depositi su tutto il territorio nazionale. L'azienda italiana, che oggi rappresenta un leader a livello europeo, mantiene solide radici nella storia industriale del Paese: con oltre 160 anni di esperienza nella produzione di treni, 60 anni nei sistemi di trazione e 90 anni nei sistemi di segnalamento.

In particolare, lo stabilimento di Savigliano è diventato un asset chiave del gruppo a livello globale, rappresentando uno dei più importanti centri di progettazione e produzione 4.0 dell'industria ferroviaria europea. Negli ultimi 20 anni sono 200 i treni ad alta velocità e oltre 600 quelli regionali prodotti. Lo stabilimento di Savigliano è specializzato in treni ad alta velocità monopiano (Avelia Pendolino) e in treni regionali monopiano (Coradia Stream), che vengono realizzati per l'Italia e per l'estero.

La sede di Sesto San Giovanni, oltre ad essere responsabile di alcuni importanti sottosistemi del treno quali la trazione, sistemi estinzione incidenti e i banchi di manovra, è un centro di eccellenza nel gruppo nel settore dei servizi. Qui l'azienda ha sviluppato la "sala di controllo" in cui vengono monitorati oltre 500 treni Alstom che viaggiano sulla rete ferroviaria italiana.

I treni Pop possono trasportare più di 300 passeggeri seduti e offrono una facile accessibilità grazie al pianale ribassato. Composti da un'unità elettrica multipla (EMU), possono viaggiare ad una velocità massima di 160 km all'ora e hanno un ingresso alle carrozze a raso con il marciapiede, che facilita l’entrata e l’uscita dei passeggeri. Molti i servizi a bordo: sistema di videosorveglianza “live”, schermi interni visibili da ogni punto del treno per le informazioni dei passeggeri, sistema diffusione sonora, messaggi in braille, prese di corrente a 220 V per cellulari e laptop, portabiciclette.

Il layout degli interni può essere adattato alle stagioni e alle specifiche esigenze: è possibile aggiungere ulteriori portabiciclette o portascì.