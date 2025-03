Allarme Popillia japonica: incontro a Mondovì sull'insetto che minaccia l'agricoltura

CUNEO CRONACA - Desta notevoli preoccupazioni tra gli agricoltori e gli amanti dei giardini e dei vegetali in generale, la diffusione del polifago scarabeide asiatico Popillia japonica, poiché può infestare oltre 300 specie vegetali fra le quali il mais, il pomodoro, il nocciolo, la rosa, la vite, il pisello, l’acero, il melo e il tiglio. Gli adulti, lunghi in media 1 cm dal torace verde brillante e dalle ali color rame o bronzo, con caratteristici ciuffi di peli bianchi ai margini dell’addome, si alimentano di foglie, fiori e frutti, mentre le larve terricole rodono le radici di piante erbacee spontanee e coltivate.

La Popillia japonica è già presente anche in alcune zone del Piemonte. In questo contesto l’Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE ha approvato il progetto «SOS Popillia», coordinato dall'Accademia di Agricoltura di Torino e condotto in collaborazione con la Scuola Agraria Salesiane di Lombriasco (TO) e con il "Lycée Agricole Costa de Beauregard" della Fondation du Bocage (Francia).

L'obiettivo specifico è la condivisione delle buone pratiche europee di gestione e difesa dall’insetto Popillia japonica, per sviluppare conoscenze e atteggiamenti preventivi e massimizzare la consapevolezza e l'impegno collettivo nei confronti di un'infestazione molto pericolosa per l’agricoltura e l'ambiente; sensibilizzando così alle problematiche legate all'ambiente e ai cambiamenti climatici e promuovendo l'impegno attivo a favore dello sviluppo sostenibile.

Purtroppo la Popillia japonica si sta diffondendo in Piemonte a velocità elevata. Urge quindi sensibilizzare la popolazione e gli operatori sulle corrette strategie gestionali.

L'Accademia di Agricoltura di Torino, in collaborazione con il Comizio Agrario di Mondovì, presenterà i problemi derivanti dalla infestazione di Popillia japonica lunedì 31 marzo alle 17,30 nella sede del Comizio Agrario di Mondovì, in piazza Ellero 45. Dopo i saluti di Guido Viale e di Attilio Ianniello, rispettivamente presidente e direttore del Comizio Agrario, interverranno Enrico Gennaro, Accademia di Agricoltura di Torino, Ivano Scapin, Accademia di Agricoltura di Torino, e Alberto Cugnetto, Enologo viticolo.

L'evento è gratuito. Per info: comizioagrario1867@gmail.com; 0174 42114 (orario uffici: martedì, giovedì e sabato dalle ore 9 alle 12).