Alla scoperta delle origini di Peveragno e del mito di Mariabissoula con la Compagnia del Birùn

CUNEO CRONACA - La Compagnia del Birùn propone per domenica 24 settembre, nell'ambito della Rassegna "Assaggi 2023 - Domina o donna", un'escursione sulle viasole che da Madonna dei boschi di Peveragno salgono ai ruderi del castello di Forfice per riscoprire, guidati dall'accompagnatore naturalistico Daniele Piacenza, le origini di Peveragno, il mito di Mariabissoula e l'elemento fuoco.

L'escursione è libera e gratuita. Inoltre la brevità del percorso e la dimostrazione di accensione del fuoco secondo antiche tecniche la rende particolarmente adatta ai bambini e ai ragazzi. Ritrovo alle 9.30 sul piazzale del Santuario di Madonna dei boschi e partenza alle 9.45. Alle 12.00 pranzo al sacco a discrezione dei partecipanti sul prato della Casa di Fraternità.

Le tempistiche sono state organizzate in modo da consentire la partecipazione a chi lo desidera alla 'Carovana della pace' prevista per il pomeriggio. È gradita la prenotazione inviando un messaggio WhatsApp al numero 3348966480 con il nome e numero dei partecipanti. In caso di maltempo l'escursione è annullata.