Alla scoperta della collina saluzzese: sabato un'escursione al Parco del Monviso

In occasione del Terres Monviso Outdoor Festival, il Parco del Monviso organizza sabato 15 marzo una facile camminata alla scoperta della collina saluzzese, con dislivello complessivo in salita di 250m e sviluppo di 5km. L'escursione viene proposta in due differenti fasce orarie, alle 9.30 e alle 14. Il ritrovo è fissato presso lo stand di Terres Monviso in piazza Montebello, davanti all'ingresso de Il Quartiere, dove si tiene il Terres Monviso Outdoor Festival.



La partecipazione è gratuita e sono disponibili 18 posti per ciascuno dei due turni: è necessario prenotare dal sito www.parcomonviso.eu entro le ore 12 del giorno precedente. Si raccomanda di indossare calzature e abbigliamento adatti alla camminata e alla stagione; per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Associazione Itur all’indirizzo di posta elettronica monviso@itur.it. In caso di condizioni meteorologiche avverse, l’organizzazione si riserva di annullare l’escursione, dandone tempestiva comunicazione agli iscritti.



L’itinerario proposto non presenta particolari difficoltà ma vede alcuni tratti in decisa pendenza e si sviluppa interamente su strade asfaltate, aperte ad un traffico veicolare a bassa intensità. Dopo aver superato la zona residenziale la camminata prosegue nel tipico paesaggio agricolo della collina saluzzese: case di campagna circondate da frutteti di mele, pere, pesche, ciliegie e “ramassin”. Raggiunta la sommità della collina, nascosta tra alcuni vigneti e oggi inglobata nell’area di una casa colonica, si può osservare la cappella di San Lorenzo, uno dei pochi resti del primo nucleo abitato di Saluzzo. Venne edificata nel 1192, sui resti di una chiesetta preesistente. Qui, nelle belle giornate, lo sguardo può spaziare dalla pianura alle Langhe, fino alle cime delle Cozie e naturalmente alla piramide del Monviso.

