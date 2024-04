All'ospedale di Mondovì apre il tribunale per i diritti del malato

CUNEO CRONACA - Sarà attivo e aperto al pubblico dal 7 maggio, presso l'ospedale Regina Montis Regalis di Mondovì, il nuovo Punto di Ascolto del Tribunale per i Diritti del Malato (TDM), esempio di collaborazione tra l'Asl Cn1 e Cittadinanza Attiva. Si tratta di un passo importante che testimonia la volontà congiunta dei due enti di mettere a disposizione dei cittadini monregalesi un ulteriore strumento per tutelare i propri diritti in ambito sanitario.

Il nuovo sportello non vuole moltiplicare i contenziosi con l'azienda sanitaria, ma aiutare i malati e le loro famiglie ad accedere alle informazioni, a chiarire le situazioni di disagio e a fare valere direttamente la proprie legittime ragioni. Particolare attenzione sarà dedicata ai soggetti fragili che hanno bisogno di maggiore aiuto, favorendo, se necessario, l'accesso ai servizi di assistenza.

Accogliamo con favore la notizia dell'apertura dello sportello - afferma la Direzione Generale dell'Asl Cn1 - e auspichiamo una fattiva collaborazione in quanto condividiamo l'obiettivo comune di tutelare il malato nella sua globalità, un impegno al quale i nostri operatori dedicano ogni sforzo quotidianamente, impiegando la loro professionalità e umanità.

Il punto di ascolto sarà aperto in prossimità dell'atrio centrale dell'ospedale adiacente l'ambulatorio di ortopedia il martedì e il giovedì dalle 14 alle 17. Info: 3899522928; tdmmondovi@gmail.com.