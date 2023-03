Alice Bechis, la giovane poetessa di Bra premiata a Ravenna nel concorso dedicato a Dante

CUNEO CRONACA - Più di 600 persone, di cui quasi 300 finaliste su 7000 partecipanti, sono giunte appositamente a Ravenna per la premiazione dei concorsi dedicati all'Alloro di Dante giunto alla seconda edizione, sotto l'egida del Centro Dantesco di Ravenna ed organizzato da Rinascimento poetico, movimento letterario nazionale, e Giunti Scuola.



Una stracolma basilica di San Francesco, accanto alla tomba di Dante, ha accolto adulti, adolescenti e bambini che hanno condiviso i propri versi ispirati al Sommo Poeta ed alla tematica della Pace e sono stati incoronati con quell'alloro che lui tanto desiderò, ma non ebbe. Nello specifico è stata premiata anche una giovane poetessa braidese, Alice Bechis, studentessa del Liceo Giolitti Gandino di Bra, che si è distinta in entrambe le categorie dell'Alloro di Dante Junior ottenendo due Segnalazioni speciali di merito, equivalenti ad un quarto posto parimerito: sezione poesia singola con l'opera "Dimmi, raccontami e parlami di pace"; sezione silloge breve con la raccolta di cinque poesie "Ho stretto la mano alla pace".



A guidare la cerimonia si sono alternati il poeta cuneese Luca Isoardo e il poeta lombardo Riccardo Magni; ad incoronare la professoressa e poetessa milanese Ivana Leone. Presenti, tra gli altri, il fondatore di Rinascimento Poetico poetico, Paolo Gambi, insieme alla poetessa pugliese Antonella Corna, vicepresidente del movimento, e alla poetessa padovana Sara Fusaro. Ospiti e premiati con un alloro speciale: il poeta israeliano Eliran Dayan e il poeta californiano Mark Lipman.

VIDEO