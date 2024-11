ALBA/ Viaggio musicale nel Rinascimento europeo: la rassegna "Antiqua" in San Giuseppe

CUNEO CRONACA - La stagione musicale di Antiqua, organizzata dall’Accademia del Ricercare, invita gli appassionati a un evento mattutino unico, che si terrà domenica 10 novembre ad Alba, nella suggestiva cornice della Chiesa di San Giuseppe, in Piazzetta Giovanni Paolo II, alle ore 11.

L’ensemble dell’Accademia del Ricercare trasporterà il pubblico in un viaggio sonoro dal titolo “Lo splendore del Rinascimento Europeo”, proponendo un repertorio che celebra la ricchezza e l’eleganza della musica rinascimentale.

L’ingresso è a offerta libera a partire da 5 euro. Per maggiori informazioni è possibile contattare l’Accademia all’indirizzo segreteria@accademiadelricercare.com, accademiadelricercare@gmail.com o al numero 3311095412.

Programma

William Brade (1560 -1630)

dalla raccolta del 1609

1. Canzon, allemanda, pavana, galliarda, corrente.

2. Pavana, gagliarda, corrente

Erasmus Widmann (1572 – 1634)

da “Specchio della Virtù musicale 1613”

Sophia/Anna/Sophia, Susanna/Dorothea/Susanna,

Agata, Magdalena/Sibilla/Magdalena, Barbara/Ursula,

Clara, Margaretha/Joanna/Margaretha

Johann Hermann Schein (1586 - 1630)

dal “Banchetto Musicale 1617”

Suite n. 13

Pavana, gagliarda. Corrente, allemanda e tripla

Suite n.19

Pavana, gagliarda. Corrente, allemanda e tripla

Esecutori

Artem Dzeganovskyi violino

Yayoi Masuda violino

Virginia Ghiringhelli viola da gamba

Eleonora Ghiringhelli viola da gamba

Massimo Sartori viola da gamba

Luisa Busca flauti

Manuel Staropoli flauti e cromorni

Carlo Gomiero flauti e cornamuse

Roberto Terzolo dolzaina, flauti Claudia Ferrero clavicembalo

Luca Casalegno percussioni

Pietro Busca, direttore

Nota di Sala

Fin dalla sua fondazione, la direzione artistica dell’Accademia del Ricercare è affidata al maestro Pietro Busca. Nato a Torino nel 1947, dopo aver conseguito il diploma in tromba presso il Conservatorio “Giuseppe Verdi” nel 1968 sotto la guida del maestro G. Caruso, da subito inizia la sua collaborazione con diversi enti lirico-sinfonici quali l’Orchestra Nazionale Sinfonica della RAI, il Teatro Regio di Torino. Nel 1970, dopo aver studiato direzione di coro con il maestro Tondella e didattica della musica con il maestro Virgilio Bellone (metodologie Orff, Willelms, Kodaly), vince il concorso a cattedra per l’insegnamento dell’educazione musicale nelle scuole medie inferiori e superiori, dove porta avanti un’intensa attività didattica fino al 1990.

Nel 1972 entra a far parte stabilmente dell’orchestra del Teatro Regio di Torino in qualità di tromba, incarico che ricopre fino al 1992. Nel 1974 forma il gruppo di ottoni Girolamo Fantini ed inizia una lunga attività concertistica, partecipando ad importanti festival nel settore della musica antica. Dal 1976 inizia lo studio del flauto dolce presso il Conservatoire de Paris con Ghy Miay e presso il Conservatoire de Nice con Sophie Hervais, dove approfondisce la propria conoscenza nella prassi esecutiva della musica antica. Nel 1978 fonda insieme ad altri musicisti La Bottega Musicale, che in pochi anni riunisce un vasto numero di giovani interessati allo studio del canto corale e della musica strumentale antica. La formazione si classifica nel 1982 come prima assoluta al Concorso Internazionale Guido d’Arezzo per la sezione di Canto Gregoriano e primo assoluto al Concorso Internazionale per Cori Polifonici Carlo Soliva di Alessandria. Nel 1989 fonda l’Accademia del Ricercare, con cui nel 1990 si aggiudica il primo premio assoluto al Concorso Internazionale Città di Stresa, il primo premio assoluto al Concorso Internazionale “I Giovani e il Flauto Dolce” nelle prime due categorie di selezione. Con l’Accademia del Ricercare svolge un’intensa attività concertistica che, in oltre venticinque anni di attività, lo porterà ad esibirsi nelle più prestigiose stagioni musicali nazionali ed internazionali, riscuotendo in ogni occasione ottimi consensi di pubblico e di critica, tra cui Bruges MAfestival, Festival de Musica Española de Madrid, Festival Internacional de Musica de Galicia, Festival Internacional de Musica y Danza de Granata, Festival de Musique et Renaissance di Parigi Ecouen, Festival del Teatro Acadèmico de Gil Vincente di Coimbra, Canto delle Pietre Regioni Lombardia e Piemonte. Parallelamente vanta un’apprezzabile attività discografica con La voce del padrone (poi EMI), Stradivarius, Brilliant, Tactus e CPO. Dal 1990 ad oggi ha partecipato all’incisione di quindici produzioni discografiche in qualità di direttore artistico. Nella veste di esperto, è stato per diversi anni membro della Commissione per l’Orientamento Musicale della Regione Piemonte. Dal 1998 al 2001 è stato coordinatore dei corsi di musica antica della Scuola di Alto Perfezionamento Musicale di Saluzzo, collaborando insieme al musicologo Alberto Basso all’organizzazione dei programmi concertistici organizzati dall’istituto. Attualmente è inoltre direttore artistico della rassegna musicale Antiqua, partner del circuito REMA (Réseau Européen de Musique Ancienne).