ALBA/ Superenalotto, centrato un "5" da oltre 26mila euro: vincita anche a Torino

CUNEO CRONACA - Il SuperEnalotto chiude il 2020 facendo sorridere il Piemonte. Nel concorso di giovedì 31 dicembre sono stati realizzati in regione due "5" da 26.891,20 euro ciascuno.

La prima schedina, riporta agipronews, è stata giocata a Torino presso il Tabacchi Forte in via Arcivescovado 25 mentre la seconda ad Alba, in provincia di Cuneo, nella Tabaccheria Colonna in piazza Cristo Re 16.

Riprende la caccia al Jackpot che ha raggiunto quota 87,2 milioni. L'ultima sestina vincente è arrivata il 7 luglio scorso, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre in Piemonte il "6" manca dal 2011, quando il 7 gennaio si festeggiò con 13,5 milioni a Castellazzo Bormida.