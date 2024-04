ALBA/ Si inaugura la sede del comitato elettorale a sostegno del candidato sindaco Alberto Gatto

CUNEO CRONACA - Il candidato sindaco ad Alba Alberto Gatto e la coalizione a sostegno della candidatura, in vista delle elezioni amministrative dell’8-9 giugno 2024, invitano la cittadinanza all’inaugurazione della nuova sede del comitato elettorale in Corso Langhe 26/c. L’inaugurazione si terrà venerdì 12 aprile a partire dalle ore 17:30 e si concluderà con un aperitivo offerto dalla coalizione.



Ha dichiarato Alberto Gatto “Inauguriamo quella che sarà una nuova casa, non soltanto per la nostra squadra, ma per tutti gli albesi che vorranno conoscerci e confrontarsi con noi. Stiamo interpretando la campagna elettorale come un continuo viaggio, andando tra le persone per dialogare, confrontarci e collaborare. Ora l’inaugurazione della sede rappresenta un tassello in più perché dà l’opportunità a tutti di sapere dove e come trovarci".



Continua il candidato sindaco: “Troppe volte abbiamo ascoltato cittadini delusi di non riuscire ad avere un contatto con il sindaco di Alba, di percepirlo assente dalla vita albese. Da albese, oltre che da amministratore, questo è un sentimento che voglio assolutamente cambiare, perché rappresenta l’esatto opposto di come ho interpretato tutta la mia esperienza politica e amministrativa". Conclude Gatto: “Un sindaco deve stare tra le persone, perché sono le persone a fare la differenza”.

